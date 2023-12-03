Haberler Yaşam Haberleri Üniversiteli Mine Nur, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 3.12.2023 22:03 Son Güncelleme: 3.12.2023 22:22

Üniversiteli Mine Nur, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Aksaray’da kaldığı yurttan yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal (21) otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Üniversiteli Mine Nur, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Aratol İstiklal Mahallesi meydana geldi. Aksaray Üniversitesi Tarih Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mine Nur Uysal'a kaldığı Aksaray Kız Öğrenci Yurdundan yolun karşısındaki markete gitmek isterken Gencay Kavlak (23) yönetimindeki 06 KFT 11 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre savrulan genç kız ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu Mine Nur Uysal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza yerine gelen Uysal'ın arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Süratli olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü Gencay Kavlak ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ben Bu Cihana Sığmazam’da sürpriz isim! İlk tanıtım yayınlandı: Yer yerinden oynayacak
Beşiktaş yeni başkanını seçiyor! Oy verme işlemi sona erdi sayım başladı
AK Parti'den anket açıklaması! "Açık operasyon ve manipülasyon..."
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Görme engelli genç girişimci Zülal geliştirdiği teknolojiyle TOGG'un gözleri oldu
Mavi bültenle aranan suç örgütü yöneticisi İstanbul'da yakalandı
Esenyurt'ta çocuğuyla yürüyen kadını taciz etmişti: O sapık hakkında yeni gelişme
Naci Görür’den çok önemli deprem tahmini
Çin’in ezber bozan Gazze stratejisi
Son dakika haberleri: Trabzonspor zorlu maçta Akyazı'da kayıp! Kayserispor son anlarda kazandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversiteli Mine Nur, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA