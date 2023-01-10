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Giriş Tarihi: 11.1.2023

Üniversiteli Nuran’ın sır ölümü

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Üniversiteli Nuran’ın sır ölümü
BALIKESIR'IN Erdek ilçesinde cesedi denizde bulunan üniversite öğrencisi Nuran Kayar'ın (22), intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. Kayar'ın kaybolduğu saatlerde, öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencisi Mustafa S.'nin bir kadının çığlıklarını duyduğuna ilişkin "Acil Durum Çağrısı" başlığıyla bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Paylaşımda, "Saat 23.20 sıralarında bir kadın, 'Bırak beni, kolumu bırak' diye çığlık çığlığa bağırdı. Seslerin geldiği yere doğru koştum. İki aracı hızla uzaklaşırken gördüm. Yurda gelmeyen veya kaybolduğunu düşündüğünüz bir kız arkadaşınız varsa polise haber verin" dediği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Üniversiteli Nuran’ın sır ölümü
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