Üniversiteli Onur 13. kattan düştü

Konuralp'te oturduğu 15 katlı binanın 13. katında oturan Düzce Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay gece saatlerinde Düzce merkeze bağlı Konuralp Mahallesinde bulunan 15 katlı binada meydana geldi. Arkadaşları, Binanın 13. Katında ikamet eden Düzce Üniversitesi, Radyo, Televizyon ve Sinema yüksek lisans öğrencisi Onur Salık'tan haber alamayarak evine geldi. Uzun süre kapıyı çalan arkadaşları cevap alamayınca olay yerine çilingir çağırdı. Çilingir ile eve giren Onur Salık'ın arkadaşları camın açık olduğunu fark etti. Camdan bahçeye bakan arkadaşları, Onur Salık'ın bahçede hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Onur Salık'ın (25) hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından, yüksek lisans öğrencisi Onur Salık'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Ekiplerin olay ile ilgili incelemeleri sürüyor.