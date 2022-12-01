Haberler Yaşam Haberleri Üniversiteli Onur 13. kattan düştü
Giriş Tarihi: 2.12.2022

Üniversiteli Onur 13. kattan düştü

ENES GÜNEŞ
Üniversiteli Onur 13. kattan düştü
Konuralp'te oturduğu 15 katlı binanın 13. katında oturan Düzce Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay gece saatlerinde Düzce merkeze bağlı Konuralp Mahallesinde bulunan 15 katlı binada meydana geldi. Arkadaşları, Binanın 13. Katında ikamet eden Düzce Üniversitesi, Radyo, Televizyon ve Sinema yüksek lisans öğrencisi Onur Salık'tan haber alamayarak evine geldi. Uzun süre kapıyı çalan arkadaşları cevap alamayınca olay yerine çilingir çağırdı. Çilingir ile eve giren Onur Salık'ın arkadaşları camın açık olduğunu fark etti. Camdan bahçeye bakan arkadaşları, Onur Salık'ın bahçede hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Onur Salık'ın (25) hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından, yüksek lisans öğrencisi Onur Salık'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Ekiplerin olay ile ilgili incelemeleri sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: Toplantı tarihleri belli oldu! TİSK Başkanı: Müjdeyi az önce Bakan Bilgin verdi
Seyahat edecekler dikkat! Vizede yeni dönem: İşte merak edilen detaylar
FOX’tan yine taciz haberciliği! Muhabir Bakanın canlı yayına geçmesine izin vermedi
Beylikdüzü'nde korkunç olay! Aynı kurşunla intihar ettiler
Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor
İYİ Parti'den 6'lı masadaki ortaklarına gözdağı: Meral Akşener'den flaş çıkış! "Sahibi biziz..."
Son dakika | Kritik MGK toplantısı sonrası açıklama: Hiçbirinin varlığına müsaade edilmeyecektir
Son dakika: Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Kapsam genişledi! Bakan Bilgin'den sözleşmeli personele kadro için yeni müjde geldi
Ankara'ya yeni metro hattında sona doğru! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 4 katına çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversiteli Onur 13. kattan düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA