Üniversiteli Samet’in katiline müebbet talebi

Ankara'da Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuyan ve yaklaşık 1 yıldır moto kuryelik yapan Samet Özgül, 5 Kasım gecesi Etlik semtinde motosikletle seyir halindeyken hafif ticari aracın sürücüsü ile yol verme meselesinden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araçtan inen Halil İbrahim Demirci babası Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz, Samet Özgül'e saldırarak boğazından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle yere düşen Özgül'ü darp etmeye başlayan Halil İbrahim Demirci Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz, araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşırken, Özgül kendi imkanlarıyla çevrede bulunan bir özel hastaneye gitti. Buradan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özgül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Halil İbrahim Demirci, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Halil İbrahim Demirci 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'HAMLE YAPTIĞIM SIRADA BIÇAK DENK GELDİ'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Halil İbrahim Demirci, olay günü alkollü olduğunu, babasına 'olay yerinden uzaklaşalım' şeklinde uyarıda bulunduğunu ancak babası ile karşı tarafın kavga etmeye başladığını söyleyerek, "Aracın torpidosundan bıçağı alarak araçtan indim. Benim amacım bıçaklamak değildi. Babamla Samet Özgül'ü ayırmak amacı ile araçtan indim. Ayırmak için elimle hamle yaptığım sırada bıçak Samet Özgül'e denk gelmiş. Bülent Açıkgöz aracın arkasında oturuyordu. Bülent bizi ayırmaya çalışıyordu. Olaylara herhangi bir dahli yoktur. Babam karşı taraf kendisine küfür ettiği için araçtan indi" dedi.

'OĞLUM BIÇAK OLARAK ALGILAMIŞ OLABİLİR'

Samet Özgül'ü bıçaklayan Halil İbrahim Demirci'nin babası Mustafa Demirci, Özgül'ü sözlü uyardığını ancak kendisine küfür ettiğini öne sürerek, "Araçtan inerek kendisini uyarmaya devam ettim. O sırada oğlumda araçtan inmiş. Oğlum bizi ayırmaya çalıştığı esnada mevzu vuku buldu. Oğlumun asla bıçaklama kastı yoktur. Bizi ayırmaya çalıştığı esnada olay yanlışlıkla meydana geldi. Karşı tarafın elinde bıçak görüp görmediğimi hatırlamıyorum ancak Samet Özgül'ün elinde bir cisim vardı. Oğlum bu cismi bıçak olarak algılamış olabilir" diye konuştu. Bülent Açıkgöz ise, kavgayı ayırmak için hareket ettiğini, Samet Özgül'ün elinde bıçak olup olmadığını bilmediğini, Halil İbrahim Demirci'nin 'Sen babam hakkında nasıl konuşursun' diyerek hamle yaptığını gördüğünü söyledi. Açıkgöz, "Daha sonra Samet Özgül'den kan gelmeye başladı. Halil İbrahim Samet Özgül'e karşı hamle yaptığı sırada, Halil İbrahim'in babası Mustafa ayırmak maksadıyla Halil İbrahim ile Özgül'ün arasına girdi" ifadelerini kullandı.

OĞULA MÜEBBET BABAYA 15 YIL İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Halil İbrahim Demirci hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle babası Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz hakkında ise 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Samet Özgül ile şüphelilerin trafikte yol verme nedeniyle aralarında tartışmanın devamında şüphelilerin motosiklet sürücüsü Özgül ile kavga ettikleri, kavga sırasında şüpheli Halil İbrahim Demirci'nin kesici aletle maktulü boyun sol kısımdan kesici aletle yaraladığı, olayı gerçekleştirdikten sonra şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları anlatıldı. Olay sonrası Özgül'ün olay mahallinden koşarak yakında bulunan Özel Ortadoğu Hastanesine gittiği ve hastane kapı girişinde yere yığıldığı kaydedilen iddianamede, Özgül'ün sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat ettiğinin anlaşıldığı, Halil İbrahim Demirci'nin 'Kasten öldürme' suçunu işlediği, diğer şüphelilerin ise suçun işlenmesi sırasında yardımda bulunmak suretiyle icrasını kolaylaştırdıkları, bu şekilde müsnet suça iştirak ettikleri aktarıldı.