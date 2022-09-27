Üniversiteli Şerife’nin feci sonu!

İç kanama getiren Şerife Özler doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gazetecilik bölümü öğrencisi Şerife Özler'in ölümü sınıf arkadaşlarını yasa boğdu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız'da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımlayarak "İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 1. sınıf öğrencimiz Şerife Özler'in elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine, başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu.