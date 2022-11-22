Üniversiteli Tuana, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

YAREN KURTARILAMAMIŞTI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Gönen Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü 1'inci sınıf öğrencileri Emine Nur Arıcı, Tuana Akkuş, Yaren Kayak ve Yaren Bayram yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ağır yaralı Yaren Bayram, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaren, 9 Kasım tarihinde Isparta'da gözyaşları içinde toprağa verildi.