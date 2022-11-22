Üniversiteli Tuana, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Isparta'da otomobilin ağaca çarptığı kazada ağır yaralanan Tuana Akkuş (20), tedavi gördüğü Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde 14 gün sonra yaşamını yitirdi. Aynı kazada Yaren Bayram da hayatını kaybetmiş, Yaren Kayak ve Emine Nur Arıcı ise ağır yaralanmıştı. Kaza, 8 Kasım'da Gönen ilçesinde meydana geldi. Emine Nur Arıcı'nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkması sonucu ağaca çarptı.
YAREN KURTARILAMAMIŞTI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Gönen Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü 1'inci sınıf öğrencileri Emine Nur Arıcı, Tuana Akkuş, Yaren Kayak ve Yaren Bayram yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ağır yaralı Yaren Bayram, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaren, 9 Kasım tarihinde Isparta'da gözyaşları içinde toprağa verildi.