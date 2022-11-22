Haberler Yaşam Haberleri Üniversiteli Tuana, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Giriş Tarihi: 22.11.2022 16:39 Son Güncelleme: 22.11.2022 17:12

Üniversiteli Tuana, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Isparta'da otomobilin ağaca çarptığı kazada ağır yaralanan Tuana Akkuş (20), tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşamını kaybetti. Aynı kazada Yaren Bayram da hayatını kaybetmiş, Yaren Kayak ve Emine Nur Arıcı ise ağır yaralanmıştı. Aynı kazada yaralanan Tuana Akkuş da tedavi gördüğü Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde sabaha karşı yaşamını yitirdi. Tuana Akkuş, Denizli'nin Baklan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Üniversiteli Tuana, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Isparta'da otomobilin ağaca çarptığı kazada ağır yaralanan Tuana Akkuş (20), tedavi gördüğü Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde 14 gün sonra yaşamını yitirdi. Aynı kazada Yaren Bayram da hayatını kaybetmiş, Yaren Kayak ve Emine Nur Arıcı ise ağır yaralanmıştı. Kaza, 8 Kasım'da Gönen ilçesinde meydana geldi. Emine Nur Arıcı'nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkması sonucu ağaca çarptı.

YAREN KURTARILAMAMIŞTI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Gönen Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü 1'inci sınıf öğrencileri Emine Nur Arıcı, Tuana Akkuş, Yaren Kayak ve Yaren Bayram yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ağır yaralı Yaren Bayram, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaren, 9 Kasım tarihinde Isparta'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

TUANA'DA YAŞAM KÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Aynı kazada yaralanan Tuana Akkuş da tedavi gördüğü Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde sabaha karşı yaşamını yitirdi. Tuana Akkuş, Denizli'nin Baklan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan kazada ağır yaralanan Yaren Kayak'ın Isparta Şehir Hastanesi'nde, Emine Nur Arıcı'nın ise Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor.

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Üniversiteli Tuana, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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