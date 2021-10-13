Üniversiteliden orman yangınlarında çığır açan teknoloji!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi 3'üncü sınıf öğrencisi Emrah Arslan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Diyar Bor ve Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Berke Üçülcüm'den oluşan 'Dronos' isimli takımı, yangınla mücadeleye destek olmak için harekete geçti. 'Dronos' takımı, yaklaşık bir yıllık bir süreçte yangınla mücadelede çığır açabilecek bir İHA geliştirdi.

İNSANSIZ VE SUSUZ MÜCADELE

'Dronos'un ürettiği İHA, ekiplere gelen yangın ve konumu bilgisinin aynısı alacak şekilde tasarlandı. İHA yangın ihbarını alır almaz, komut beklemeden alevlerin kalbine inerek, anti-molotof fırlatıyor. Bu anti-molotofu hem fırlatma hem de serbest bırakma sistemi yardımıyla beraber yapıyor. Anti-molotofun özelliği 8-15 metreküplük bir alana yayılıyor ve bir daha yangın çıkmıyor. Dronos'un İHA'sı sayesinde şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş bir şekilde alevlerle mücadelede ediliyor. Yangın söndürme İHA'sı su ve insan olmadan alevleri bir daha yükselmemek üzere yok ediyor.

Dronos'un takım sorumlusu MSKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi 3'üncü sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Emrah Arslan, projelerinin detaylarını şöyle anlattı: "İHA'mız itfaiye gelene kadar küçük yangınları söndürebiliyor, büyükleri ise kontrol altına alabiliyor. Araba yangınları tarzı ufak yangılar için artık itfaiyeye gerek kalmadan müdahale edilebilecek. İHA'mız hem şehir içi yangınları hem de orman yangınlarına müdahale etmek için tasarlandı. Tasarımı ve yazılımı tamamen bize ait. İHA'mız görevini gerçekleştirdikten sonra tekrar otonom şekilde kalktığı yere iniş gerçekleştiriyor."

YANGIN SÖNDÜRME ENVANTERİNE KAZANDIRMAK İSTERİM

Sosyal bilimler arasında eğitim görmesine rağmen bir mühendislik harikası yaratan Emrah Arslan , "Ben mühendislik değil kamu yönetimi okuyan bir öğrenciyim. Ben bu projeyle bir sosyal bilimcinin de bu tarz projeler gerçekleştirebileceğini kanıtlamak istedim. Projemi yangın söndürme envanterine kazandırmak isterim. Bunun için maddi manevi herkesin desteğini bekliyorum. Bu süreçte bana destek olan MSKÜ rektörümüze ve sevgili hocalarıma teşekkür ederim. Bodrum Belediyesi ve Söke Belediyesi de bu süreçte finansman kısmındaki destekçilerimizdi onlara da teşekkür ederiz." dedi.

TEKNOFEST'E DAMGA VURDU

Dronos'un yangın söndürme İHA'sı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu yıl İstanbul'da 4'üncüsü düzenlenen ve binlerce genç mucidi bir araya getiren TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline damga vurdu. TEKNOFEST'te 'Uluslararası Serbest Görev Kategorisi İnsansız Hava Araçları Yarışması' kategorisinde yarışan yangın söndürme İHA'sı her türlü bilimsel ve mühendislik testinden geçerek gümüş performans ödülüne layık görüldü. TEKNOFEST'e damga vuran ürün Dronos'a 36 bin TL'lik para ödülünü de kazandırdı.