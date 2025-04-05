Üniversiteliler, huzurevi sakinlerine ‘yaren’ oldu

İstanbul'da üniversite öğrencileri, Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kendilerine "yaren" edindikleri sakinlerle sık sık bir araya gelip yaşam hikayelerini dinliyor. Huzurevi ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi arasında yaşlıların yaşadığı problemleri en aza indirmeyi, güçlenmelerine katkı sağlamayı, yaşam kalitelerini artırmayı, problemlerini çözme becerilerini geliştirmeyi ve kuşaklararası iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan "Yarenlik" projesi geliştirildi. Proje kapsamında üniversiteler, huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, sohbet edip, farklı aktivitelerde bir araya gelip onların sosyalleşmesine katkı sunuyor. Huzurevi sakinleri "torun" hasretini giderirken, öğrenciler de "dede-nine" sıcaklığını yaşayarak birbirlerine "yaren" oluyor. Sık sık huzurevinde yarenlerini ziyaret eden öğrenciler, zaman zaman sakinleri arayarak da dertleşip sohbet ediyor.