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Giriş Tarihi: 16.12.2021 19:42

Üniversitelilere 950 TL'lik eğitim yardımı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Üniversitelilere 950 TL’lik eğitim yardımı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçim öncesi sözünü verdiği Gençhane Projesi kapsamında üniversitelilere nakdi yardımda bulunuldu.

İstanbul'da genç nüfusun en çok tercih ettiği ilçelerin başında gelen Kağıthane'de gençlere yönelik projeler birbiri ardına devam ediyor. Son olarak Kağıthane Belediyesi, Gençhane Projesi kapsamında; üniversite öğrencilerine nakdi yardımda bulundu. Kağıthaneli olup şehir dışında 4 yıllık devlet üniversitesinde okuyan 947 üniversite öğrencisine 950 TL'lik eğitim yardımı yapıldı.


Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin nakdi yardımların öğrencilere ulaştırıldığını belirterek projeye ilişkin şunları söyledi: ''Öğrencilerimizin her zaman yanlarındayız. Belediye bütçesinden önemli bir payı eğitim ve sosyal desteklere ayırdık. Gençlerimize kırtasiye ve kıyafet yardımında bulunduk. İçerisinde on binlerce kaynak kitap bulabilecekleri 3 yeni millet kıraathanesi açtık. Uzay Evi, Sosyal Medya Stüdyosu, Proje Üretim ve Genç Girişimci Merkezi, İstihdam Hizmet Noktası, Sporcuhane, Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi projelerimizi hayata geçirdik. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki Kağıthane, bugün gençlerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap veren bir ilçe haline geldi.''

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Üniversitelilere 950 TL'lik eğitim yardımı
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