Haberler Yaşam Haberleri Üniversiteye gidecekti ölüme gitti! Liseli Berkay arkadaşının motoruyla öldü
Giriş Tarihi: 2.6.2022 11:07 Son Güncelleme: 2.6.2022 11:46

Üniversiteye gidecekti ölüme gitti! Liseli Berkay arkadaşının motoruyla öldü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Üniversiteye gidecekti ölüme gitti! Liseli Berkay arkadaşının motoruyla öldü

İstanbul Fatih'te arkadaşının motosikletiyle gece saatlerinde sürüşe çıkan 18 yaşındaki Berkay Metlek, kontrolünü kaybettiği aracıyla deniz kenarındaki kayalıklara uçtu. Ağır yaralı şekilde kaldırıldığı hastanede son nefesini veren Berkay'ın iki hafta sonra karne almaya hazırlandığı ve üniversite hayali kurduğu öğrenildi.

Kaza Fatih Kumkapı Sahili'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Oto tamircisi babanın 18 yaşındaki oğlu lise öğrencisi Haydar Berkay Metlek, arkadaşının motosikletiyle sürüşe çıktı. Deniz kıyısında motosikletle gezen Metlek, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan motosikletiyle birlikte 2 metre yükseklikten deniz kenarındaki kayalıkların üzerine uçtu, başını kayalıklara vuran Metlek, ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından Metlek'i hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı Metlek, bugün sabahın ilk saatlerinde yoğun bakımda son nefesini verdi.

Üniversite hayaliyle iki hafta sonra karne almaya hazırlanan lise son sınıf öğrencisi Berkay Metlek'in arkadaşının emanet motoruyla yaşamını yitirmesi yürekleri dağladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika | Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri karara vardı! Johnny Depp için sevindiren haber! 15 milyon dolar ödeyecek
EMEKLİ ZAMMI 2022 SON DAKİKA: SSK ve BAĞKUR en düşük aylık 4 bin 156 TL oluyor! En düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları güncel listesi: 2 Haziran 2022 Philip Morris, BAT ve JTI grubu yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
SON DAKİKA: EYT'de en çok merak edilen tarih belli oldu! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! 25 dış temsilciliğe yeni büyükelçi atandı
SON DAKİKA: 2022 emekli ve memur Temmuz zammı için çifte hesap! Cuma günü bildiriliyor! Enflasyon farkı ve ek zam ile en düşük emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon mesajı! 'Yeni bir safhaya geçiyoruz' diyerek hedefleri açıkladı...
Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı başvuruları başladı! KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Son dakika | Bakan Koca duyurdu: Koronavirüste yeni dönem! 'Haftalık olarak yayınlanacak
CHP'den Başkan Erdoğan'ın 10 sorusuna çelişkili yanıtlar! Engin Özkoç Kılıçdaroğlu ile ters düştü
ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversiteye gidecekti ölüme gitti! Liseli Berkay arkadaşının motoruyla öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA