Üniversiteye gidecekti ölüme gitti! Liseli Berkay arkadaşının motoruyla öldü

Kaza Fatih Kumkapı Sahili'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Oto tamircisi babanın 18 yaşındaki oğlu lise öğrencisi Haydar Berkay Metlek, arkadaşının motosikletiyle sürüşe çıktı. Deniz kıyısında motosikletle gezen Metlek, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan motosikletiyle birlikte 2 metre yükseklikten deniz kenarındaki kayalıkların üzerine uçtu, başını kayalıklara vuran Metlek, ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından Metlek'i hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı Metlek, bugün sabahın ilk saatlerinde yoğun bakımda son nefesini verdi.
Üniversite hayaliyle iki hafta sonra karne almaya hazırlanan lise son sınıf öğrencisi Berkay Metlek'in arkadaşının emanet motoruyla yaşamını yitirmesi yürekleri dağladı.