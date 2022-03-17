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Giriş Tarihi: 18.3.2022

Üniversiteye hazırlanan 3 genç kaza kurbanı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Üniversiteye hazırlanan 3 genç kaza kurbanı

Antalya’da içinde 3 gencin olduğu otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Yön levhasına çarpan araçta üniversite sınavına hazırlanan gençler hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde, önceki gece saat 02.15'te Aspendos Bulvarı'ndaki Demokrasi Kavşağı altgeçidinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan Ali Tevfik'in (22) kullandığı otomobil, yön tabelasına çarptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada, motoru 300 metre ileriye fırlayan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşları Engin Borazan (22) ve Halil Subaşı (21) olay yerinde hayatını kaybetti. 3 gencin bu yıl üniversite sınavına gireceği öğrenildi.

DİĞER KAZALARA 3 KURBAN
Edirne'nin Keşan ilçesindeki Sanayi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yön tabelasına çarpan otomobili kullanan Uzunköprü Balabantoru Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Alper Çelebi (38) öldü. İzmir'de, Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe ayrımında, arıza yapınca emniyet şeridine bırakılan TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Özcan Bakaroğlu (46) hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da, Necmettin Cevheri Bulvarı'ndan karşıya geçmeye çalışan inşaat işçisi Hamit Bingöl (42), İ.K.'nın kullandığı otomobilin çarpması sonucu öldü.

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Üniversiteye hazırlanan 3 genç kaza kurbanı
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