ÜNİVESİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? 2025-2026 üniversitelerin açılış tarihi

Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi, üniversitelerin ne zaman ve hangi gün açılacağı vatandaşların gündeminde. Başlangıç tarihleri üniversiteden üniversiteye değişiklik gösteriyor. İşte bazı üniversitelerin açılış tarihleri:
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
Üniversitelerin başlangıç tarihi üniversiteden üniversiteye hatta fakülteden fakülteye göre değişkenlik gösteriyor. Bazı okullardan yapılan açıklamalara göre 2025-2026 akademik yılı şu tarihlerde başlayacak;
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2025-2026 AÇILIŞ TARİHİ
İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Eğitim - Öğretim Başlangıç Tarihi 22 Eylül 2025
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği, Fen Bilimleri, Havacılık Psikolojisi Araştırmaları, İslam Tetkikleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüleri Eğitim - Öğretim Başlangıç Tarihi 29 Eylül 2025
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2025-2026 AÇILIŞ TARİHİ
Eğitim - Öğretim Başlangıç Tarihi 22 Eylül 2025
EGE ÜNİVERSİTESİ 2025-2026 AÇILIŞ TARİHİ
Eğitim - Öğretim Başlangıç Tarihi 15 Eylül 2025
ODTÜ 2025-2026 AÇILIŞ TARİHİ
2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni / Derslerin Başlaması (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar) 29 Eylül 2025