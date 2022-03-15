Haberler Yaşam Haberleri Unkapanı Köprüsü korkutuyor
Giriş Tarihi: 16.3.2022

Unkapanı Köprüsü korkutuyor

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Unkapanı Köprüsü korkutuyor
İstanbul'un Fatih ile Beyoğlu ilçelerini birbirine bağlayan Unkapanı Köprüsü'nde peş peşe 3 kez yaşanan açılma vatandaşları tedirgin etti. Konuyu SABAH'a değerlendiren Ulaştırma ve İnşaat Mühendisi Mustafa Ilıcalı, köprüyle ilgili yapılması gerekenleri anlattı. Sorunun zorlama yöntemlerle giderilemeyeceğini belirten Ilıcalı, köprünün ana taşıyıcısı olan dubaların detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini vurguladı. Ilıcalı, "Benim tavsiyem İBB Başkanı, yapı konusundaki ileri derecedeki uzmanlarla kendi teknik ekibini bir araya getirip değerlendirme yapmalıdır. Buradaki en temel iş dubaların su geçirmemesi gerekir. Suyu aldığı an hareketlenir, denge bozulur. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kullandığı uyarı sisteminin köprüye uygulanması gerekir" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Carlo Ancelotti futbol tarihine geçmeye çok yakın! Real Madrid'i şampiyon yaparsa...
ABD Türkiye'nin izinde! Yaz saati uygulaması kalıcı hale getirilecek
Rusya Ukrayna savaşının bitiş tarihini verdiler! Açıklamalar art arda geldi
Vladimir Putin'den flaş Chelsea kararı! Üst üste gelen yaptırımlar sonrası...
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Tüm taraflarla konuşabilen ülkeyiz
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, 'Lavrov beni gece yarısı aradı' diyerek duyurdu: Bugün, yarın güzel haberi alırız
Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo'yu saf dışı bıraktı! Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Meteoroloji tarih vererek uyardı! İstanbul'a yeniden kar geliyor
Son dakika: Ahmet Nur Çebi açıklamıştı! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan müjde...
Yaptırım uygulanan Rus oligarkların servetleri belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Unkapanı Köprüsü korkutuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA