Unkapanı Köprüsü korkutuyor

İstanbul'un Fatih ile Beyoğlu ilçelerini birbirine bağlayan Unkapanı Köprüsü'nde peş peşe 3 kez yaşanan açılma vatandaşları tedirgin etti. Konuyu SABAH'a değerlendiren Ulaştırma ve İnşaat Mühendisi Mustafa Ilıcalı, köprüyle ilgili yapılması gerekenleri anlattı. Sorunun zorlama yöntemlerle giderilemeyeceğini belirten Ilıcalı, köprünün ana taşıyıcısı olan dubaların detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini vurguladı. Ilıcalı, "Benim tavsiyem İBB Başkanı, yapı konusundaki ileri derecedeki uzmanlarla kendi teknik ekibini bir araya getirip değerlendirme yapmalıdır. Buradaki en temel iş dubaların su geçirmemesi gerekir. Suyu aldığı an hareketlenir, denge bozulur. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kullandığı uyarı sisteminin köprüye uygulanması gerekir" dedi.