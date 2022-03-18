Haberler Yaşam Haberleri Unkapanı köprüsü tamamen trafiğe kapatılmadan 3 ay içinde bakıma alınacak
Giriş Tarihi: 18.3.2022 13:47 Son Güncelleme: 18.3.2022 14:01

Unkapanı köprüsü tamamen trafiğe kapatılmadan 3 ay içinde bakıma alınacak

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Unkapanı köprüsü tamamen trafiğe kapatılmadan 3 ay içinde bakıma alınacak

İstanbul’da yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınası sonrasında üç defa birbirinden ayrılan Unkapanı köprüsünün 3 ay içerisinde trafiğe tamamen kapatılmadan derzlerin bakım ve onarımına başlanacağı kaydedildi.

İstanbulun 88 yıllık Unkapanı köprüsü yoğun kar yağışı, rüzgarın etkisi ve hava sıcaklığının düşmesiyle köprünün bağlantı noktası üç kez birbirinden ayrıldı.

Olumsuz hava şartlarında üç kez bağlantı noktaları açılan Unkapanı Köprüsü'nün bu sorunun giderilmesi ve bir daha ayrılmaması için uzmanlar tarafından incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonucunda Derzlerinin deformasyona uğradığı tespit edilerek fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremediği belirlendi. Yapılan inceleme raporu sonuçlarına göre Her olumsuz hava şartlarında birbirinden ayrılan Unkapanı köprüsünün üç ay içerisinde yol trafiğe kapatılmadan derzlerin onarımı için çalışma başlatılacağı kaydedildi.
Köprünün tamamen trafiğe kapanmadan onarılması bekleniyor.

Derzlerinin deformasyona uğradığı tespit edildi. Fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremediği belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu rapor üzerine köprünün tamamen trafiğe kapatılmadan bakıma alınacağını açıkladı.

"BAKIM YAPILSA DAHİ UZUN SÜRE İNCELEME ALTINDA TUTULMALI"

Uzmanlar, bakım yapılsa dahi yapının uzun süre inceleme altında tutulması gerektiği, Yapı Sağlığı İzleme yöntemi dediğimiz yöntemlerden biriyle bu açılma kapanmaların da izlenmesinin belirli bir süre örneğin 6 ay ya da 1 yıl gibi uygun olacağı kaydedildi.

UNKAPANI KÖPRÜSÜNÜN ÜZERİNDE DURDUĞU 24 DUBANIN 21'İ GEÇTİĞİMİZ YILLARDA BAKIMA ALINMIŞTI

Unkapanı Köprüsü'nün üzerinde durduğu 24 dubadan 21'ine geçtiğimiz yıllarda bakım yapılmıştı.

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Unkapanı köprüsü tamamen trafiğe kapatılmadan 3 ay içinde bakıma alınacak
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