Ünlü ABD’li profesör konuştu: “Diyaliz geçici, nakil kalıcı çözüm”

TIREX Direktörü Prof. Dr. Caner Süsal ve dünyanın en büyük organ nakli veri bankası Collaborative Transplant Study (CTS) tarafından Koç Üniversitesi Hastanesi'nde "İmmünogenetik ve Organ Naklinde Yenilikçi Yaklaşımlar" konulu bir toplantı düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlikte, yapay zeka uygulamaları, çapraz nakil programları, yeni ilaçlar, hücresel tedaviler ve genetik araştırmalar gibi organ naklinin geleceğini şekillendirecek konular ele alındı. Öte yandan, Harvard Tıp Fakültesi Cerrahi Profesörü Dr. Tatsuo Kawai, geçtiğimiz mart ayında gerçekleştirdiği dünyanın ilk başarılı domuzdan böbrek nakli operasyonuyla ilgili sunum yaptı.

KAWAİ, DOMUZDAN BÖBREK NAKLİ OPERASYONUNU ANLATTI

Gerçekleştirdiği nakil ile ilgili bilgiler veren Kawai, "Yaptığımız operasyonun zorlu olmasının nedeni; hastamızın 'Vaskülopati' sinin olmuş olmasından kaynaklı. Vaskülopati, beyinde yer alan damarlarda iltihaplanma gelişmesi sonucu oluşur. Bu da hastanın damar bağlantıları yapılırken böbreğe damar bağlanmasını da zorlaştırıyordu. Karşılaştığımız tek zorluk buydu. Onun dışında normal bir operasyon gibi ilerlendi. İşlemlerin ardından böbrek hemen idrar üretmeye ve vücutla bir çalışmaya başladı. Zor olan kısım, genetik değişikliğe uğrayacak domuzların böbreğini insan vücudunun sistemine uygun hale getirmekti. Yapılacak organ nakilleri için hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, hayvanların insanlara nasıl bağlantılı olabileceği ve bu ikisinin beraber ele alınarak bununla alakalı bir toplantı gerçekleştirdik" diye konuştu.

"NAKİL OLAN HASTALARIN YAŞAM SÜRELERİNDE ARTIŞ GÖZLEMLENİYOR"

Konuşmasının devamında organ nakli ile diyalizi karşılaştıran Kawai, nakil olan hastaların diyalize göre yaşam standartlarının daha kaliteli ve uzun olduğunu dile getirdi. Kawai, "Organ nakli ile böbrek hastalarının girdiği diyalizi karşılaştırdığımız zaman, diyaliz kullanan hastalar için hem hastanın ortalama yaşam süresi hem de hayat kalitesinde tamamıyla bir düşüş görüyoruz. Organ nakli gerçekleştiren hastaların ise, ortalama yaşam süreleri ve hayat kalitelerinde bir artış gözlemleniyor. Çünkü zaten diyalize giden hastalar, haftada iki kere gitmiş olsalar bile tam olarak böbreklerinin onlara sağlayacağı fonksiyonların ve işlevin yüzde yüzüne sahip olmuyorlar. Diyaliz sadece geçici bir çözüm sunuyor. Ancak organ transferi yapılan hastaların hem ortalama yaşam süreleri hem de sürekli böyle bir süreçten geçmek zorunda kalmadıkları için de hayatları daha kaliteli oluyor" dedi.

"DÜNYANIN EN ÖNEMLİ BİLİM ADAMLARI TOPLANDI"

Koç Üniversitesi TIREX Direktörü Prof. Dr. Caner Süsal ise, "Toplantının amacı, organ nakli ile ilgili yeni gelişmeleri tartışmak, bunun için de dünyanın en önemli bilim adamları toplandı. Bu bilim adamlarının içinde, ilk domuz naklini geçekleştiren Harvard Üniversitesi'nden Tatsuo Kawai de var. Umuyoruz ki, hastalarımıza faydalı olacak yeni bir çağ açılacak. Dünyada ve her yerde birçok hasta verisi toplanıyor ama bunların analizi o kadar kolay olmuyor. Analizlerin yapılabilmesi lazım ki, nerelere takılıyoruz, çözümler nasıl olabilir, bunları bulmaya çalışıyoruz. Yapay zeka da burada işlerimizi hızlandıracak bir yöntem olarak önümüze çıkıyor" şeklinde konuştu.