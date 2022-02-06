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Giriş Tarihi: 6.2.2022

Ünlü akademisyenin cezası 7.5 aydan 3 yıla çıkarıldı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Ünlü akademisyenin cezası 7.5 aydan 3 yıla çıkarıldı
Akademisyen, ekonomist, yazar ve birçok televizyon programında yorumculuk yapan Dr. Ramazan Kurtoğlu, bu kez savunduğu birçok değerin aksine eşine şiddet uygulamakla gündemde. Sadece şiddet değil, hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit, hakaret gibi eşi Seher Kurtoğlu'na hayatı zindan eden Kurtoğlu cezasız kalmadı. Korkunç olayın dava dosyasına SABAH ulaştı. Ramazan Kurtoğlu'nun, eşini acımasızca darp edip, yatak odasına kilitleyip, ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı. İddiaya göre 2019'da, 5 aylık eşi, "Boğazımı sıktı, hırpaladı. Dizi ile karnıma ve saçlarıma bastırıp darp etti. 'O.... seni öldüreceğim' diyerek hakaret ve tehditlerde bulundu" diyerek şikâyetçi oldu. Yargılanan Kurtoğlu "suçsuzum" savunması yapıp 7 ay 15 gün hapis aldı. "Beraat etmeliydim" diyerek başvurduğunda ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği hapis cezasını kaldırdı ve artırdı. "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından da ceza veren daire 7 ay 15 günlük hapis cezasını 3 yıl 4 aya çıkardı ve bin 500 lira adli para cezası verdi.

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Ünlü akademisyenin cezası 7.5 aydan 3 yıla çıkarıldı
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