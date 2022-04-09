Ünlü armatörün ağabeyine hapis çıktı

Türkiye'nin en büyük armatör şirketlerinden Albros Denizcilik Ve Ticaret Anonim Şirketinin sahibi Rauf Alakbarov, 40 yıllık eşi Aida Alakbarova'yı Ukraynalı bir kadınla aldatıp, bu ilişkisinden çocuğu olduğunu öğrenen eşine eziyet etmeye başladı. Azeri iş adamı, önce iki çocuğunu aile şirketinden çıkartıp ardından ailesinin ikamet ettiği evi satışa çıkarttı. Başlattığı icra takibiyle evi tahliye ettirip, ailesini kapının önüne koyan iş adamına, eşi Aida Alakbarova boşanma davası açarak, şirket hisselerini, kıymetli ve kendisine ait gayrimenkullerle birlikte 35 milyonluk maddi - manevi tazminat ve aylık 150 bin lira nafaka talep etti.

EVİNİ BASTI

Taraflar arasında başlayan husumet, diğer aile bireylerine de yansıdı. İddiaya göre geçtiğimiz yıl 9 Ekim günü Rauf Alakbarov'un ağabeyi Rasim Alakbarov yengesi ve iki yeğenin Burgaz Evlerdeki ikametlerinde oldukları bir anda bahçeye girdi. Küfürler ve hakaretler savuran ağabey, yeğeni Rufan Alakbarov'u darp etmeye başladı.Rufan'ın amcası tarafından darp edildiğini gören abla Rabana Alakbarov, amcasına engel olmaya çalıştı. Bu sırada Aida koşarak çocuklarına yardım etmeye çalışırken, kavgaya Alakbarov ailesinin komşuları engel olmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale etti. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

HAPİS CEZASI ÇIKTI

İfadesi alınan amca Rasim Alakbarov, taşınmazda kiracı olarak başka bir ailenin yaşadığını zannettiğini, yengesi ve yeğenlerini görünce şaşırdığını, orada tartışma çıktığını belirterek suçlamaları reddetti. Savcılık, 60 yaşındaki Rasim Alakbarov hakkında, Konut dokunulmazlığını ihlal, yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından dava açtı. İstanbul Asliye CEza Mahkemesinde görülen davada geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Sanık, Rasim Alakbarov hakim karşısında ifadelerini tekrar ederken, Aida Alakbarov, Rufan ve Rabana kardeşleri avukat Deniz Ketenci savundu. Rufan amcası tarafından darp edildiğini yinelerken, ablası Rabana amcasının hakaret ve tehditlerine ailecek maruz kaldıklarını beyan etti. Mahkeme yapılan yargılama sonrası yeğenini darp ederek hakaret ve tehditler savuran Rasim Alakbaroz, Kasten yaralama suçundan 2 bin lira adli para cezasına, tehdit suçunda 6 ay 7 gün, hakaret suçundan 1860 lira adli para cezasına çaptırıldı.