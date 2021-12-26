Ünlü astroloğa savcılıktan kötü haber!

Ünlü astrolog, yazar ve yaşam koçu Arzum Koyuncu, Instgram hesabı çalınınca daha önceden röportaj yaptığı Erkan Şavkin'den yardım istedi. İddiaya göre hesabını geri alması için Şavkin'e 2 bin lira para ödeyen ünlü astrolog, düştüğü dolandırıcılık tuzağını çok sonra farkına vardı. Koyuncu, Instagram hesabını kaybetmesinin ardından email şifresini de sosyal medya işlerini halletmesi için para ödediği Şavkin'e kaptırdı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI

Ünlü astroloğun sosyal medya şifrelerini çalan Şavkin, iddiaya göre sosyal medyadan sanki Arzum Koyuncu'ymuş gibi paylaşımlar yapmaya başladı. Şavkin, bununla da yetinmeyip ünlü astroloğun eskort olduğuna dair sahte hesaplar açınca Koyuncu, korunma talebinde bulunmak için Aile Mahkemesine başvurdu. Ünlü astroloğu haklı bulan mahkeme, Şavkin'in 1 ay boyunca Koyuncu'ya yaklaşmamasına karar verdi.

'PARAYI BANA KENDİ RIZASIYLA VERDİ'

Yaşanan olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Erkan Şavkin hakkında 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli adam, Koyuncu'yla 1 yıldır tanıştıklarını belirterek 'Sosyal medya hesabını geri almak için benden yardım istedi. Hesabı geri almak için bir yazılıma ihtiyaç olduğunu söyledim. Kendisi de bana yazılım parasını verdi' dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İfadesinin devamında şüpheli Şavkin, ünlü astrologla aralarında senet yaptıklarını, kendisinin yazılımı aldığını, 5 gün içinde hesabı kurtararak Koyuncu'ya teslim ettiğini, ardından sosyal medyada canlı röportaj yaptıklarını, daha sonra Koyuncu'nun mail şifresinin çalındığını söyleyerek kendisini suçladığını, suçlamaları kabul etmediğini, bu nedenle Koyuncu'nun kendisini rahatsız etmeye başladığını ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini aktardı.

SUNUCULARIN YURT DIŞI KAYNAKLI OLMASI TAKİPSİZLİK GETİRDİ

Konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, müşteki ve şüpheli tarafından dosyaya sunulan mesaj içeriklerini inceledi. Araştırmalar sonucunda savcılık, müşteki ve şüpheli arasında Instagram ve mail şifresinin temin edilmesine ilişkin anlaşma bulunduğunun anlaşıldığı, mesaj içeriklerinin kısmen müşteki ve şüpheli beyanlarıyla uyumlu olması ve Instagram ve Gmail internet siteleri sunucularının yurt dışında bulunmasından dolayı hangi tarihte kim tarafından mail adresine girildiğinin tespit edilmemesi gerekçeleriyle takipsizlik kararı aldı.