Ünlü AVM’de çanta hırsızı yakalandı

Görüntülerde, elinde bir poşetle içeri giren hırsızın kısa bir süre dolaştıktan sonra sandalyeye asılı, içinde cep telefonu bulunan çantayı fark ettirmeden çalıp uzaklaştığı anlar yer aldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada kimliğini tespit ettiği şüpheli Bedr E.S.'yi Fatih'te gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin daha önceden 5 suç kaydı olduğu belirlendi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş'ta AVM'de çanta hırsızlığı kamerada | Video