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Giriş Tarihi: 5.8.2023 11:35 Son Güncelleme: 5.8.2023 11:36

Ünlü AVM’de çanta hırsızı yakalandı

İstanbul Beşiktaş’ta ünlü bir alışveriş merkezinde yemek yiyen turistlerin çantasını çalan yabancı uyruklu Bedr E.S.(41), Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin soğukkanlılıkla fark edilmeden çantayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ünlü AVM’de çanta hırsızı yakalandı

Beşiktaş'ta bir alışveriş merkezinin yetkilileri, AVM bünyesindeki restoranlardan birinde hırsızlık yapıldığı şikayetiyle emniyete başvurdu.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Restoranın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığın saniye saniye görüntülendiğini tespit etti.

Görüntülerde, elinde bir poşetle içeri giren hırsızın kısa bir süre dolaştıktan sonra sandalyeye asılı, içinde cep telefonu bulunan çantayı fark ettirmeden çalıp uzaklaştığı anlar yer aldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada kimliğini tespit ettiği şüpheli Bedr E.S.'yi Fatih'te gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin daha önceden 5 suç kaydı olduğu belirlendi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş'ta AVM'de çanta hırsızlığı kamerada | Video

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Ünlü AVM’de çanta hırsızı yakalandı
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