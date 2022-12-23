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Giriş Tarihi: 23.12.2022 11:13 Son Güncelleme: 23.12.2022 11:45

Ünlü bankacının kızına hapis cezası!

Ünlü bankacı Saruhan Özel’in Beşiktaş U14 bayan basketbol takımında oynayan kızı yine takımda olan başka bir oyuncuyu tehdit edince konu savcılığa taşındı. Mesaj yoluyla tehdide maruz kaldığını belirten mağdur kız çocuğunun şikâyeti üzerine Özel’in kızı hakkında dava açıldı. Mahkeme takımdan dışlanan ve hakarete maruz kalan genç kızın haklı olduğunu belirterek Saruhan Özel’in kızını 2 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Ünlü bankacının kızına hapis cezası!

Ünlü bankacı Saruhan Özel'in Beşiktaş U14 bayan basketbol takımında oynayan kızı yine takımda olan başka bir oyuncuyu tehdit edince konu savcılığa taşındı. 2018 yılında meydana gelen olayda Saruhan Özel'in kızı Z.Ö., ile C.G., Beşiktaş U14 bayan basketbol takımında oynuyorlardı. İddiaya göre Saruhan Özel kızının oynadığı maçları takip ediyor hatta takıma müdahalede bulunuyordu.

'DAYAK İSTİYORSAN YARIN GÖRÜRSÜN'

Takım kaptanı Z.Ö., ile C.G., arasında maçtan dolayı bir tartışma yaşandı. çıkan tartışma akşam olduğunda telefon üzerinden devam edince Z.Ö., C.G.'ye 'Bak kötü olmaya başladı. Kendine çeki düzen ver, yoksa istemediğin yerlerde görürsün kendini, dayak istiyorsan yarın görürsün.' şeklinde mesaj attı. Mesajların ardından yapılan bir müsabakada yine iddiaya göre Saruhan Özel, rakibi 30 farkla yenen takımda C.G.'yi kötü oynadığı iddiasıyla azarladı.

BANKACININ KIZI SUÇLU BULUNDU

Aldığı tehditler sonrası durumu ailesine bildiren C.G., takım kaptanı ve babası tarafından azarlandığını tehdit edildiğini söyledi. Kızlarının aldığı tehditler üzerine savcılığa başvuran aile Z.Ö., hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü bankacının kızı hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 'Hakaret' suçunu işlediği belirlenen Z.Ö., hakkında iddianame düzenlendi.

2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

İstanbul Çocuk Mahkemesi tarafından yapılan yargılama kapsamında ifadesine başvurulan Z.Ö., takım arkadaşına hakarette bulunmadığını söyledi. Yazışma içeriklerini inceleyen mahkeme söz konusu ifadelerde hakaret suçunun işlendiğini belirterek Z.Ö.'yü 2 ay 15 gün hapse mahkûm etti. Mahkeme ünlü bankacının kızını 3 yıl denetime tabi tuttu.

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Ünlü bankacının kızına hapis cezası!
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