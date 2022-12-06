Haberler Yaşam Haberleri Ünlü borsacı Nihat Özçelik eski çalışanına cinsel saldırıdan yargılanıyor
Giriş Tarihi: 6.12.2022 15:57

Ünlü borsacı Nihat Özçelik eski çalışanına cinsel saldırıdan yargılanıyor

Ünlü borsacı Nihat Özçelik, eski çalışanı S.İ. adlı kadına yönelik cinsel saldırı, yaralama ve çeşitli suçlardan 14 yıl 10 aydan 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Nihat Özçelik’in talebi üzerine dosyaya yayın yasağı verildi.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Ünlü borsacı Nihat Özçelik eski çalışanına cinsel saldırıdan yargılanıyor

2022 yılı Mart ayında Sarıyer'de meydana geldiği ileri sürülen olayda savcılık S.İ.'nin şikayeti üzerine Nihat Özdemir hakkında zorla alıkoyarak cinsel amaçlı alıkoyma, nitelikli cinsel saldırı, öldüreceğini söylemek suretiyle tehdit, dövmek suretiyle yaralama suçlarını işlediği belirtilerek 14 yıl 10 aydan 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını istemişti. İddianamede S.i.'nin ifadesinde 21 yaşında iken borsacı Nihat Özçelik ile 12 yıl önce tanıştığı ve kendisini ikna ederek otele götürüp tecavüz ettiği iddiası yer aldı. İddianamede S.İ.'nin Özçelik'in çalıştığı iş yerinde bir süre çalıştığı belirtildi.

ÜNLÜ BORSACI HAKİM KARŞISINDA

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülün duruşmaya tutuksuz sanık borsacı Nihat Özçelik ve şikayetçi S.İ. avukatlarıyla birlikte katıldı. Mahkeme başkanı duruşma başlangıcında sanık Nihat Özçelik'in kapalı duruşma ve yayın yasağı isteğini değerlendirdi. Mahkeme heyeti duruşmanın aleni görülmesine ancak duruşma içeriği ile yayın yasağı kararı verdiğini belirtti. Duruşma sanık, müşteki ve tanıkların dinlenmesinin ardından ertelendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Demirtaş Türkiye Kızılelma'yı konuşurken ABD uçağını paylaştı!
CHP'den TBMM'de provokasyon! Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına peş peşe tepkiler: İspat etmezse şerefsizdir
O kitap yine gündeme geldi: Daron Acemoğlu'nun Atatürk ve İnkılaplar hakkındaki sözleri CHP'yi karıştırdı
SON DAKİKA: Aslı Baykal CHP'nin vizyon belgesini bombaladı: Ya Erdoğan ya Rifkin dediler! Seçmen mesajı aldı...
Alman Bild Gazetesi: Erdoğan dünyayı açlıktan kurtardı
Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir için acı bir kayıp!
SON DAKİKA: Bakan Soylu İstiklal Caddesi saldırısı sonrası bu bilgiyi ilk kez açıkladı: Bombayı sosyal medyadan yaptırmışlar
SON DAKİKA: Suç örgütlerine 'Silindir' Operasyonu! Bakan Soylu: Bedeli ne olursa olsun suç örgütlerine acımasız olacağız
SON DAKİKA: Tramvay sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Açlıktan gözüm kararmış bayılmış olabilirim!
Netflix'ten skandal Türkiye haritası: İzleyenler büyük tepki gösterdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü borsacı Nihat Özçelik eski çalışanına cinsel saldırıdan yargılanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA