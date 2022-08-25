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Giriş Tarihi: 26.8.2022

Ünlü borsacının 28 yıl hapsi istendi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Ünlü borsacının 28 yıl hapsi istendi
İstanbul'da yaşayan borsacı Nihat Ö.'nün (51) eski çalışanı Sibel İ. (32), patronunun kendisini dövdüğünü, tecavüz ettiğini, zorla 25 bin liralık senet imzalattığını, kendisine ait fotoğraflarla tehdit ettiğini iöne sürerek şikâyetçi oldu.



Borsacı hakkında, "nitelikli cinsel saldırı", "cinsel amaçlı alıkoyma", "yaralama" ve "tehdit" suçlarından 14 yıl 10 aydan 28 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi. Sibel İ.'nin ise aralarında iş insanlarının da bulunduğu 8'den fazla kişinin izni olmadan video ve fotoğraflarını çekip şantajla para istediği iddiasıyla gözaltına alındığı ve 20 gün cezaevinde kaldığı öğrenildi.

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Ünlü borsacının 28 yıl hapsi istendi
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