Ünlü borsacının cinsel taciz davasında flaş gelişme! Asıl şantajcı genç kadın çıktı

ASIL ŞANTAJCI GENÇ KADIN ÇIKTI

Ünlü borsacının avukatı söz konusu davanın detaylarıyla ilgili SABAH'a açıklamalarda bulundu. Avukat Ali Arslan yaptığı açıklamada, "Sibel İ. isimli şahıs, müvekkilime ait şirketlerden birinde 3 yıl boyunca eski çalışanı ya da sekreteri olarak görev yapmamıştır. Sibel İ. müvekkilimin iş yerine ara sıra gelerek misafirleriyle bir şekilde ilişki içerisine girmek isteyen bir şahıstır. Adı geçen şikayetçi, müvekkilime ait gizlice çektiği ve montajladığı resimlerle şantaj yapmak amacıyla kullanmış olup bu kapsamda müvekkilimin yapmış olduğu şikayet üzerine "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Kişisel Verileri Kaydetme, Yayma, Tehdit, Şantaj Ve Yağmaya Teşebbüs'' suçlarından hakkında adli işlem başlatılmış ve bu suçlar kapsamında yaklaşık 3 hafta Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumunda cezaevinde kalmış birisidir." diye konuştu.