Ünlü borsacının davasında flaş gelişme! Genç kadın şantajcı çıktı

İstanbul'da yaşayan borsacı N. Ö.'nün eski tanıdığı Sibel İ. (33) kendisini dövdüğünü, cinsel saldırıda bulunduğunu, zorla 25 bin liralık senet imzalattığını, tehdit ettiğini öne sürerek şikâyetçi olmuştu. Borsacı hakkında, "nitelikli cinsel saldırı", "cinsel amaçlı alıkoyma", "yaralama" ve "tehdit" iddialarından dava açılmıştı.. Sibel İ.'nin ise aralarında iş insanlarının da bulunduğu 8'den fazla kişinin izni olmadan video ve fotoğraflarını çekip şantajla para istediği iddiasıyla gözaltına alındığı ve 20 gün cezaevinde kaldığı öğrenilmişti.

ASIL ŞANTAJCI GENÇ KADIN ÇIKTI

Ünlü borsacının avukatı söz konusu davanın detaylarıyla ilgili SABAH'a açıklamalarda bulundu. Avukat Ali Arslan yaptığı açıklamada, "Sibel İ. isimli şahıs, müvekkilimin danışmanlık yaptığı şirketlerden birinde 3 yıl sekreteri olarak çalışmıştır. Sibel İ. bu iş yerine gelen misafirlerle bir şekilde ilişki içerisine girmek isteyen bir şahıstır. Adı geçen şikayetçi, müvekkilime ait gizlice çektiği ve montajladığı resimlerle şantaj yapmak amacıyla kullanmış olup bu kapsamda müvekkilimin yapmış olduğu şikayet üzerine "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Kişisel Verileri Kaydetme, Yayma, Tehdit, Şantaj Ve Yağmaya Teşebbüs'' suçlarından hakkında adli işlem başlatılmış ve bu suçlar kapsamında yaklaşık 3 hafta Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumunda cezaevinde kalmış birisidir." diye konuştu.

SES KAYDI MAHKEMEDE DİNLENECEK

Avukat Ali Arslan açıklamalarının devamında Sibel İ.'nin cezaevinden çıktıktan sonra N. Ö.'ye husumet güderek asılsız bir şekilde, nitelikli cinsel saldırı, nitelikli yaralama, nitelikli tehdit, şantaj, hakaret gibi suçlardan suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Arslan, 'Suç duyurusunda şikâyetçinin asılsız iddiası dışında başkaca bir delil bulunmamaktadır. Şikâyetçinin daha önceki şantaj ve kişisel verileri kaydetme eylemleri de düşünülerek bu tarz bir eyleme yeniden kalkışma ihtimali nedeniyle yapılan görüşme müvekkilim tarafından kayıt altına alınmış olup, bu görüşmede müvekkilim hakkındaki iftirasına yönelik konuşmalar yapmıştır. Söz konusu bu ses kaydı Mahkeme dosyasına sunulmuştur. Şikayetçi Sibel İ.,'nin şikâyeti ile düzenlenen iddianamede, bu kişinin beyanı dışında bir delil bulunduğu hususu gerçeği yansıtmamaktadır. Olayın mağdurunun kadın olması ve müvekkilim hakkındaki asılsız şikâyet konularının niteliği gereği müvekkilime kamu davası açılmıştır. Yapılacak yargılama sonucunda Türk yargısınca müvekkilimizin aklanacağının bilinmesini istiyoruz.' dedi.