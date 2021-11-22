Ünlü boya devine milyonluk alacak davası!

Gebze'de Safran Boya A.Ş.'yi kurarak, Türkiye'de ilk kez yeni nesil toz boya üretmeye başlayan Toprakçıoğlu, 2001 krizinde nakit sıkıntısına girince 2003'te şirketinin alacak, borç ve gayrimenkullerini Viron Nikolaidis'e devretti. Karşılığında Nikolaidis'in Atina'da ortak olduğu Interfranchise şirketinin yüzde 5'ini aldı. Yapılan protokole göre Nikolaidis, şirkete 2 milyon 500 bin Euro katkıda bulunarak, nakit sıkıntısını aşmasını sağlayacak, kárın yüzde 25'ini Toprakçıoğlu'na verecekti. Ancak kısa süre sonra Toprakçıoğlu, Nikoloidis'i, şirketin mal varlığını üstüne geçirerek, içini boşalttığı ve iflasına neden olduğu iddialarıyla mahkemeye verdi. Dava sürerken, Safran Boya kapandı.



SAFRAN BOYA'YA DESTEK OLACAKTI



Yunanlı iş insanı Konstantin Nedyalkof ise Safran Boya'nın kapanmadan hemen önce şirkete ortak olmak istedi. Bunun için Yorgi Toprakçıoğlu'na 1 milyon Euro veren Nedyalkof, karşılığında ise senet aldı. Bu sırada iddiaya göre Toprakçıoğlu, o dönemde Safran Boya'nın hisse devrini şirketin genel müdürü Viron Nikolaidis'e devretmişti.





İŞ İNSANI BORCUNU ÖDEMEYİ TAAHHÜT ETTİ



Devir sonrası parasını tahsil etmek isteyen Nedyalkof, İcra başlattı. Fakat Safran Boya'nın yeni sahibi icraya itiraz etti ve icra takipten kalktı. Çünkü Yunanlı iş insanı Nedyalkof, Safran Boya'nın eski sahibnden aldığı senedi şirket kayıtlarına işletmemişti. Durumu şirketin eski sahibi Yorgi Toprakçıoğlu'na ileten Nedyalkof, parayı tahsil etmek için Toprakçıoğlu'ndan söz aldı.



1 MİLYON EUROLUK DAVA



Yunanistan'da yaşayan Toprakçıoğlu 2012-2016 yılalrı arasında borcunu dönemsel ve periyodik olarak Konstantin Nedyalkof'un avukatı Erol Uzer'in hesabına gönderdi. Fakat paranın tahsil edildiğinden haberi olmayan iş insanı durumu Toprakçıoğlu'na söylediğinde ise büyük bir şok yaşadı. Çünkü Toprakçıoğlu, yıllardır parayı ödediğini söyledi. Bunun üzerine avukatı ile konuşan iş insanı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak güvenini kötüye kullanan ve paraları zimmetinde tutan avukatı ihbar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.