Ünlü cerah Prof. Dr. Gökçen Orhan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

ÖLÜM HABERİNİ SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Dr. Siyami Ersek Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlarından Prof. Dr. Gökçen Orhan hocamızı, görevli olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.