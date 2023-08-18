Ünlü cerah Prof. Dr. Gökçen Orhan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Ünlü kalp cerahı Prof. Dr. Gökçen Orhan (56) görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde hastalarını muayene ettikten sonra haber alınamamış ve Odasına giren meslektaşları, Orhan'ı hareketsiz halde bulmuştu. Hayatını kaybettikten sonra Adli Tıp Kurumu Morguna getirilen Prof. Dr. Gökçen Orhan'a otopsi yapıldı. Otopsisi tamamlanan Ünlü hocanın cenazesi sabah saatlerinde yakınları tarafından alınarak Ataşehirdeki caminin morguna kaldırıldı.
Prof. Dr. Orhan'ın cenazesi Cumartesi günü (bugün) Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu mezarlığına defnedilerek son yolculuğuna uğurlanacak.
ÖLÜM HABERİNİ SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA DUYURMUŞTU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Dr. Siyami Ersek Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlarından Prof. Dr. Gökçen Orhan hocamızı, görevli olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.