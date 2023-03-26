Ünlü cerraha tacizden hapis

İstanbul Bayrampaşa'daki özel bir hastanede 2020'de yaşanan dava konusu olay iddiaya göre şöyle gelişti. Metalobik ve diyabetik cerrahi alanında uzman olan Prof. Dr. Alper Çelik, aynı hastanede hemşire Dilan Toprak'a (28) ilgi duyuyordu. İddiaya göre, genç kızla yakınlaşmak isteyen Çelik, genç kadının doğum günü olduğu gün, "Gel, pasta keseceğiz. Baş başa olacağız, başka kimse olmayacak" gibi sözler söyledi. Genç kızı yangın merdivenine çağırarak burada öpmeye çalışan Çelik, "Yarın yer ayarlayacağım oraya geleceksin. Birlikte olacağız, kimse olmayacak" dedi. Ertesi gün hasta kabul odasında bulundukları sırada Çelik, eliyle genç hemşireyi taciz etmeye başlayınca korkan kadın karakola başvurdu.Hemşirenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Çelik, birkaç yıldır müşteki ile birlikte çalıştıklarını, kendisinin hem hastalara hem çalışanlara samimi bir insan olduğunu, müştekiyi de kızı gibi gördüğünü, müştekiyi taciz etmediğini, müştekiyi yangın merdivenlerine özel olarak çağırmadığını, otoparka inip çıkarken her zaman orayı kullandığını, yine bir süre önce müştekinin kendisine doğum günü olduğunu ve kimsenin doğum gününü kutlamadığını söylemesi nedeniyle müştekiye "Yer ayarlayayım, pasta keselim" dediğini anlattı.Savcılık, Alper Çelik hakkında, 'basit cinsel saldırı' suçundan dava açtı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim karşısına çıkan doktor Çelik, cinsel tacizde bulunmadığını, ilk kez böyle bir suçlamayla karşı karşıya kaldığını söyleyerek beraatını talep etti. Mahkeme, genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Çelik'e 2 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, görevi nedeniyle nüfuzunu kötüye kullanarak işlediği gerekçesiyle cezada artırım yaparak cezayı 3 yıla çıkardı. Cezanın sanık üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak cezada indirim yapan mahkeme, Çelik'in 2 yıl 6 ay hapse mahkûm edilmesine hükmetti.