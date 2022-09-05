Ünlü deprem uzmanı Naci Görür’den önemli uyarı: Muğla güneyi kıpır kıpır

Muğla'nın Ula ilçesinde dün ard arda yaşanan depremler paniğe neden oldu. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 20.00'da 2.9 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Saat 20.47'de 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem ise 6.9 kilometre derinlikte gerçekleşti. Akşam saatlerinde gerçekleşen ve paniğe neden depremlerden dolayı olumsuz bir durum bildirilmedi.

ENDİŞELENDİREN UYARI GELDİ

Profesör Doktor Naci Görür, Muğla'da yaşanan depremlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, "Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. 1-3 büyüklükte çok sayıda deprem var. Muğla-Yatağan ile Gökova graben fay sistemlerinin kesişim yerinde. Bir zamandan beri süre gelen Helen dalma-batma zonunun Ege'de yarattığı gerilmenin bir göstergesi" ifadelerini kullandı.