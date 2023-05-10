Ünlü dermatolog ile babası da para kaptırdı

Muslera, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan gibi çok sayıda ismi "özel kapalı fon sistemi"yle 80 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan eski Denizbank Florya Şube Müdürü Seçil Erzan'ın mağdur ettiği kişilere her gün bir yenisi ekleniyor. Dermatolog Evrim Pınar Güzel ile babası Burhan Taşpolat'ın da milyonlar kaptırdığı öğrenildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Güzel, Erzan ile 2013'te yatırım amaçlı tanışıp yakın arkadaş olduklarını ifade ederek, dolandırıldıklarını medyaya yansıyan haberler sayesinde öğrendiklerini anlattı.İddiaya göre Güzel'in yatırımlarını doğru yapabilmek için danıştığı Erzan, özel bir sistem olduğunu söyleyerek bu sisteme 400 bin lira yatırmasını sağladı. 400 bin lirasını hiç çekmeyen, paranın akıbetini de hiç sormayan Güzel, 21 Aralık 2022'de sorduğunda ise "Bakiyen 94 milyon lira oldu" yanıtını aldı.Yüksek kâr vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran Erzan, "amcası gibi" gördüğünü söylediği Güzel'in babası Burhan Taşpolat'ı da sözde özel fona dahil etmeyi başardı. 2022'de 572 bin dolar (11 milyon lira) yatıran Taşpolat, parasının 1 yılda 1.5 milyon dolara yükseldiğini ancak bir türlü çekemediğini, Ocak 2023'te bir kısmını çekmek için Erzan ile defalarca konuştuğunu ancak teslimat ve hesaplarda sorun olduğu bahanesiyle oyalandığını belirtti.