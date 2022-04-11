Ünlü doktoru öldüren at bakıcısının ifadesi ortaya çıktı! "Hedef gözetmeden ateş ettim"





Bir süre önce Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Denizli Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan daha sonra buradan ayrılarak kentte kendi muayenehanesini açan ve doğuştan cinsel organı olmayanlara kalın bağırsaktan yaptığı vajina ameliyatlarıyla tanınan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Naim Ünsal ile at bakıcısı Musa Aktaş arasında tartışma çıktı.