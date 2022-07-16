Ünlü eğitim kurumunda muhasebeci vurgunu

İşadamı Süha Cent'in sahibi olduğu Cent Eğitim Kurumları'nın Şişli şubesinde muhasebeci olarak çalışan 51 yaşındaki Gülay A., iddiaya göre şirketin ön muhasebe işlerini, tahsilat işlemlerini ve ödemeleri takip etmekle görevliydi. 2019 yılı Mayıs ayında okuldaki öğrencilerin velilerinden eğitim ödemesi adı altında aldığı çekleri kilitli kasaya koyan genç kadın yine iddiaya göre bazı çekleri muhasebe defterine kaydetmedi. Yıllar içinde fark edilen olayı bir başka muhasebe sorumlusu yetkililere bildirdi.Yapılan incelemede ise yaklaşık 3 milyon liranın Gülay A.'nın ailesi ve arkadaşlarına banka yoluyla gönderildiğine dair dekontlar tespit edildi. İfadesine başvurulan kadın ise suça konu miktarın çok büyük olmadığı, kızının üzerine kayıtlı gayrimenkulün ise boşandığı eşi tarafından verildiğini anlattı. Suça konu miktarı ödemek için okulla anlaşma yapmak istediğini belirten şüpheli, bu konu hakkında şirket yetkililerine senet verdiğini söyledi.SAVCILIK soruşturma sonunda zincirleme şekilde çalıştığı şirketi resmi belgelerde yaptığı sahtecilikle soyan Gülay A. hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, Gülay A.'nın kurumdaki kilitli çekmeceden zimmetine geçirip bankadan tahsil ettiği parayla hırsızlık suçunu işlediği, bunları muhasebe defterine yazmayarak sahtecilik suçunu işlediği ve bunu zincirleme şekilde defalarca yaptığı anlatıldı. 20 yıla kadar hapsi istenen şüpheli, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.