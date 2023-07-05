Ünlü ekonomist Berzeg kaybolmuştu: Vali Şıldak açıklama yaptı!

'AZİMLİ ÇALIŞMAMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Gönen Kaymakamlığı'nda koordinasyon toplantısı düzenledi. Güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekiplerinden brifing alan Vali Şıldak, toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arama çalışmalarının 19 gündür aralıksız devam ettiğini belirten Balıkesir Valisi Şıldak, "Vatandaşımızın bulunmasına yönelik çalışmalar çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Günlük ortalama 50 ile 70 civarı arası personelimizle arama çalışmalarını devam ettiriyoruz. Hiç ara vermeden çalışmalar kesintisiz sürdürüldü. Bu çalışmalara takviye olarak Jandarma Genel Komutanlığımıza bağlı JÖAK timleri, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri de eşlik ediyor. Gönüllü kuruluşlarımız destek veriyor. Çalışmalar her yönüyle, bütün ihtimalleri göz önüne alarak ve çok geniş bir alanda, şu zamana kadar 136 kilometrekarelik bir alan taranmış durumda. Bu alan birkaç kez gözden geçirildi. Şimdi de Armutlu Mahallesi'ne bizzat giderek, yerinde de çalışmaları gözlemleyeceğiz. Çalışmanın adli boyutunu da Gönen Savcılığımız sürdürüyor. Yapılabilecek olan tüm çalışmalar, en kapsamlı şekilde dört dörtlük şekilde sürdürülmüştür. Çalışma yürüten ekiplerimizi tebrik ediyorum. En kısa zamanda ve sağ salim şekilde vatandaşımıza ulaşacağız. Sonuna kadar azimli çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.



BERZEG'İN KAÇIRILDIĞI İDDİALARI

Eldeki tüm istihbari bilgi ve ihbarları, ekiplerin titizlikle değerlendirdiğini belirten Vali Şıldak, "Şu ana kadar kayıp arama çalışmalarında herhangi bir iz ve emareye rastlanamadı. Bu yönde olumlu bir haberi paylaşamıyoruz. Ancak elimizde değerlendirdiğimiz birçok ipucu ve emare olduğunu ifade edebilirim. Bunların üzerine gidiyoruz. Çalışmalarımız, alanda devam ediyor. Bugün itibariyle 2 mahallemizde toplam 67 personelimiz alanda çalışma yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Vali Hasan Şıldak, Berzeg'in kaçırıldığı yönündeki iddialara ise, "Olayı tüm yönleriyle mercek altında tutuyoruz. Bütün yönleriyle inceliyoruz. En kapsamlı şekilde arama çalışmalarımız ve adli süreç devam ediyor" diye yanıtladı. Arama çalışmalarının yürütüldüğü ormanlık alan dronla havadan görüntülendi.