"Kim Milyoner Olmak İster?" 10 Mart 2024 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Sevilen programda yarışmacıya az önce yöneltilen Ünlü eserlerinin giriş cümlesinden insan ömrünü 70 yıl olarak görmüş oldukları anlaşılan şairler hangileridir? sorusunun cevabı izleyenler tarafından merak ediliyor.

10 MART MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Kim Milyoner Olmak İster?'de az önce sorulan soru ve cevabı;