Haberler Yaşam Haberleri Ünlü eserlerinin giriş cümlesinden insan ömrünü 70 yıl olarak görmüş oldukları anlaşılan şairler hangileridir?
Giriş Tarihi: 10.3.2024 21:30 Son Güncelleme: 10.3.2024 21:30

Ünlü eserlerinin giriş cümlesinden insan ömrünü 70 yıl olarak görmüş oldukları anlaşılan şairler hangileridir?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 10 Mart günü yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Bugünkü bölümde sunucu Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Ünlü eserlerinin giriş cümlesinden insan ömrünü 70 yıl olarak görmüş oldukları anlaşılan şairler hangileridir? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte az önce sorulan sorunun cevabı.

Ünlü eserlerinin giriş cümlesinden insan ömrünü 70 yıl olarak görmüş oldukları anlaşılan şairler hangileridir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" 10 Mart 2024 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Sevilen programda yarışmacıya az önce yöneltilen Ünlü eserlerinin giriş cümlesinden insan ömrünü 70 yıl olarak görmüş oldukları anlaşılan şairler hangileridir? sorusunun cevabı izleyenler tarafından merak ediliyor.

10 MART MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Kim Milyoner Olmak İster?'de az önce sorulan soru ve cevabı;



SORU: Ünlü eserlerinin giriş cümlesinden insan ömrünü 70 yıl olarak görmüş oldukları anlaşılan şairler hangileridir?



SEÇENEKLER

A- Dante Alighieri ve Cahit Sıtkı Tarancı (CEVAP)


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