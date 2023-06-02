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Giriş Tarihi: 2.6.2023 09:06 Son Güncelleme: 2.6.2023 09:35

Ünlü fenomen ve İbrahim Haskoloğlu arasında kişisel veri krizi

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan Mutaf, gazeteci İbrahim Haskaloğlu'nun kendisi hakkındaki verileri hukuka aykırı olarak kaydettiği iddiasıyla savcılığı koştu. Özaslan kimlik, maaş, adres gibi özel bilgilerini kaydettiği gerekçesiyle Haskaloğlu'ndan şikayetçi oldu. Savcılık ise Haskaloğlu'nun cep telefonunda Özaslan'a ait bilgileri tespit ederek üzerine atılı suçu işlediğini belirtti. Haskaloğlu hakkında "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Ünlü fenomen ve İbrahim Haskoloğlu arasında kişisel veri krizi

Geçtiğimiz aylarda hayatını milli basketbolcu Maxim Mutaf'la birleştiren ünlü fenomen Duygu Özaslan Mutaf ve gazeteci İbrahim Haskaloğlu arasında veri krizi patlak verdi. Daha önce de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaştığı için hakkında dava açılan Haskaloğlu, bu sefer de ünlü fenomenle davalık oldu.

ÜNLÜ FENOMENDEN KİŞİSEL VERİ ŞİKAYETİ

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Duygu Özaslan Mutaf, İbrahim Haskaloğlu'nun kişisel verilerini hukuka aykırı olarak kaydettiği iddiasıyla soluğu savcılıkta aldı. Haskaloğlu'nun kimlik, maaş, iş yeri ve adres gibi şahsi bilgilerini kaydettiğini belirten ünlü fenomenin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Haskaloğlu hakkında soruşturma başlattı.

CEP TELEFONU ELE VERDİ

Savcılık, soruşturma kapsamında şüphelinin ifadesine başvurdu. Şüpheli Haskaloğlu ifadesinde Telegram adlı sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı ve Mit Başkanı ile birlikte fenomen Duygu Özaslan'ın da bilgilerinin kendisiyle paylaşıldığını, ilgili mercilere durumu aktardığını ancak uzun bir süre kendisine geri dönüş yapılmadığını ileri sürdü. Amacının kamuoyunu bilgilendirmek olduğunu söyleyen Haskaloğlu, üzerine atılı suçlamayı ise kabul etmedi.

4 YIL 6 AY HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede ise çarpıcı detaylara yer verildi. Şüpheli Haskaloğlu'na ait dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde şüpheliye ait cep telefonunda ünlü fenomene ait bilgilerin depolandığı anlaşıldı. Savcılık, şüphelinin bilgileri 3 ay önce almasına rağmen halen telefonunda kayıtlı olmasını dikkate alarak üzerine atılı suçu işlediğine kanaat getirdi. Haskoloğlu'nun "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Ünlü fenomen ve İbrahim Haskoloğlu arasında kişisel veri krizi
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