Ünlü fenomen ve İbrahim Haskoloğlu arasında kişisel veri krizi

ÜNLÜ FENOMENDEN KİŞİSEL VERİ ŞİKAYETİ

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Duygu Özaslan Mutaf, İbrahim Haskaloğlu'nun kişisel verilerini hukuka aykırı olarak kaydettiği iddiasıyla soluğu savcılıkta aldı. Haskaloğlu'nun kimlik, maaş, iş yeri ve adres gibi şahsi bilgilerini kaydettiğini belirten ünlü fenomenin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Haskaloğlu hakkında soruşturma başlattı.

CEP TELEFONU ELE VERDİ

Savcılık, soruşturma kapsamında şüphelinin ifadesine başvurdu. Şüpheli Haskaloğlu ifadesinde Telegram adlı sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı ve Mit Başkanı ile birlikte fenomen Duygu Özaslan'ın da bilgilerinin kendisiyle paylaşıldığını, ilgili mercilere durumu aktardığını ancak uzun bir süre kendisine geri dönüş yapılmadığını ileri sürdü. Amacının kamuoyunu bilgilendirmek olduğunu söyleyen Haskaloğlu, üzerine atılı suçlamayı ise kabul etmedi.