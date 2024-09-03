Ünlü halıcı cinayetinde kan donduran ayrıntılar!

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Nurhan Ör'ün lise yıllarından beri yakın arkadaşı olan Işık E. tarafından cinayetin planlandığı iddia edildi. Suç ortakları tarafından önce parçalanan, ardından sülfürik asit dolu varillerde eritilen Ör'ün, bu korkunç cinayete kurban gitmesiyle ilgili kan donduran ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan halı fabrikası sahibi Nurhan Ör'den (56), 7 Kasım 2023'ten itibaren haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Nurhan Ör'ün otomobili Gebze'de terk edilmiş halde bulundu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı, bin saatlik kamera kaydı incelenerek olay aydınlatıldı.İstanbul Sultanbeyli'de bulunan oto galeriye getirilen Nurhan Ör'ün, darp edilerek bayıltıldığı, daha sonra halıya sarılıp otomobilinin bagajına konularak Kartepe ilçesindeki çiftliğe getirildiği tespit edildi. Ör'ün vücudu burada parçalara ayrılarak, asitle eritildi. Cinayetin ardından gözaltına alınan Işık E. (56), Ahmet T. (57), Bahadır T. (30), Ceyhun A. (57), Emrah D. (34) ve Ferdi G. (37) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda en dikkat çeken detay ise, zanlılardan Işık E., Ahmet T. ve Ceyhun A'nın lise yıllarından beri Nurhan Ör ile arkadaş olmalarıydı.

"İLK BAŞTA ÖLDÜRME PLANI YOKTU"

Cinayete dair hazırlanan iddianamede, Nurhan Ör'ün cep telefonunun, şüpheliler tarafından Gebze Güzeller Mahallesi Gençlik Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobilin camından atıldığı ve tesadüfen bir kamyonetin kasasına düştüğü belirtildi. Telefonun, saat 22.00 sıralarında çalması üzerine kamyonet sürücüsü H.K.'nın telefonu fark ettiği, gelen çağrıya cevap vererek Nurhan Ör'ün eşi Başak Ör ile görüştüğü ve bu sayede telefonun bulunduğu belirtildi.

"OLAY IŞIK E. TARAFINDAN PLANLANDI"

İddianamede yer alan ifadelere göre, Nurhan Ör olay günü sanık Işık E. ile birlikte Sultanbeyli'deki bir iş yerine gitti. Burada Işık E., Ahmet T., Ferdi G. ile görüşen Ör'ün daha sonra Gebze ilçesinde terk edilmiş halde bulunan aracına, İstanbul'daki oto galeride Emrah D. tarafından kafasına sopa ile vurularak bayıltıldıktan sonra bindirildiği anlaşıldı. Olay sonrası Işık E. tarafından aranan Ceyhun A., Ör'ü Ketenciler köyündeki çiftliğe götürdü. Ceyhun A., burada balta ile Ör'ü parçalara ayırarak, sülfürik asit dolu varillere koydu. Sonrasında, suçta kullanılan eşyaların yakıldığı ortaya çıktı.

"VARİLLERDEKİ ASİTLERE KOYDUK"

Cinayetin detaylarına dair savcılıkta alınan ifadelerde, şüpheli Ceyhun A., Nurhan Ör'ün lise arkadaşı olduğunu öğrendiğinde pişmanlık duyduğunu belirterek, olayın Işık E. tarafından planlandığını söyledi. İlk başta öldürme planı olmadığını, sadece Ör'e senet imzalatılmasının amaçlandığını belirten Ceyhun A., "Ben sadece senet imzalama için yer temini sağlayacaktım. Öldüğünü fark edince cesedi parçalara ayırıp, iki gün önce getirilen varillerdeki asitlere koyduk" ifadelerini kullandı.

"KUAFÖRDE SAKALLARIMI BOYATTIM"

Şüphelilerden Emrah D.'nin, KGYS kameralarına görüntü vermek ve hedef şaşırtmak amacıyla Nurhan Ör'ün kıyafetlerini giydiği, ona benzemek için sakallarını beyaza boyattığı öğrenildi. Olayla ilgili ifadelerinde Emrah D., 6 Kasım 2023'te Ferdi'nin talebi üzerine sakallarını boyattığını, Ferdi'nin iş yerine gittiklerini ve burada Nurhan Ör'ün halıya sarılı şekilde bulunduğu aracı Ferdi'nin talimatıyla Gebze'ye götürdüğünü anlattı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sanık Ahmet T., ifadesinde Işık E.'nin Nurhan Ör'ü öldürme planından daha önce de haberdar olduğunu, ancak böyle bir şeyi doğru bulmadığını söyledi. Ayrıca, kendisinin bu olayda herhangi bir dahli olmadığını ve Nurhan Ör'ün ölümüne ilişkin suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

CİNAYETİN İŞLENMEDİĞİ ANLAMINA GELMEZ

İddianamede, Ceyhun A. ve Ferdi G.'nin ifadelerine göre Nurhan Ör'ün cesedinin sülfürik asit dolu varillerde eritildiği belirtildi. Maktulün DNA'sının olay yerinde bulunması, cesede ulaşılamamasının cinayetin işlenmediği anlamına gelmeyeceğini gösteriyor. İddianame, her cinayet vakasında cezalandırmanın cesedin bulunmasına bağlı olamayacağını, bu durumun hukuki ve fiili açıdan mümkün olmadığını vurguluyor.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Bu durumun ceza adaletine aykırı düşeceği belirtilirken, sanıkların birden fazla kişiyle ve silah kullanarak Nurhan Ör'ü hürriyetinden yoksun bıraktıkları, suçlarını gizlemek ya da başka bir suçun delillerini yok etmek amacıyla maktulü tasarlayarak öldürdükleri ifade ediliyor. Ayrıca, sanıkların silahlı yağma suçunu teşebbüs aşamasında bıraktıkları ve yasadışı silah bulundurdukları da iddianamede yer alıyor. Bu nedenlerle, sanıkların "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor. Olayla ilgili davaya önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.