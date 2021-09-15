Ünlü influencer Nazlı Aksu: "Kalıpların dışına çıkmayı seviyorum"

Başarılı modellik kariyerine iki çocuk annesi olduktan sonra ara veren İzmirli güzel Nazlı Aksu, estetik bakış açısını artık dekorasyon alanında kullanıyor. Sosyal medyada aktif olan ve 200 bine yaklaşan takipçi sayısıyla son dönemin popüler influencer'ları arasında gösterilen Aksu, farklı tasarım anlayışıyla imza attığı işlerle büyük beğeni topluyor. Üstlendiği projelerde zeminden duvar malzemesine, mobilya tercihinden mekanda sergilenecek sanat eserlerinin seçimine kadar her konuyla bizzat ilgilenen influencer, "Tasarım benim için bir tutku. Hayata ve dünyaya bakışımı yansıtarak mekanlara ruh katmaktan büyük keyif alıyorum" diyor.

HAYALİM ULUSLARARASI PROJELERE İMZA ATMAK

Baştan aşağı kendi tasarlayıp dekore ettiği evine ait detayları, imza attığı projeleri resmi hesabından takipçileriyle de paylaşan Nazlı Aksu, kısa sürede birçok firmanın ilgisini çekmeyi başardı. Kişiye özel olduğu gibi kurumsal tasarımlara da imza atan influencer, pandemi sürecinde evde kaldığı dönemin yaratıcı yönünü ortaya çıkardığını söylüyor: "Mimariye, özellikle de dekorasyona ve tasarıma hep ilgim vardı. Hatta benim için gizli bir tutkuydu diyebilirim. Modellik dönemimde de kendim ve yakın çevrem için tasarımlar yapıyordum. Pandemi döneminde bu alanda daha çok çalışma fırsatı buldum. Çalışmalarımı da hesabımda paylaştım. Takipçilerim tasarımları görüp beğenince hem bireysel hem de kurumsal teklifler almaya başladım. Birçok kişi ve firmayla projeler hayata geçirdik. Kalıplaşmış tarzlardan hep uzak durmam sektörde dikkat çekmemi sağladı. Zamanla antika eşyalardan dönüşüm yapmaya başladım, aldığım harabe mekanlara yeni kimlikler kazandırdım. Ama yapacaklarım daha bitmedi. Hayalimde daha büyük, uluslararası projeler, aklımda çok özel fikirler var. Yakında onları da bir bir hayata geçireceğim."