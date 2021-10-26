Ünlü iş adamı ‘aile kavgası’ için harekete geçti!

Eski Galatasaray Başkanı ve iş adamı Ünal Aysal iflasının ardından aile içerisinde yaşanan tartışmaların medyaya düşmesinin ardından haberlerin kaldırılması için harekete geçti. Eski eşinin iflas etmesiyle zor günler geçiren Ahu Aysal, Bodrum'daki yazlığını satarak parayı kızlarına dağıtmıştı. Daha önce yayınlanan haberlerde Unit Group Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aysal'ın iflasıyla başlayan olumsuz süreç, tüm aileyi dağıttığı öne sürülmüş, habere göre önce Hotel Les Ottomans'ı icradan satan Ahu Aysal'ın yaz başında Bodrum Gündoğan'daki yazlığı belirtilmişti.

PAYLARINI BEĞENMEDİLER



6 milyon 600 bin dolara satılan yazlıktan kendisine 600 bin dolar ayıran, 6 milyon doları da ikiye bölerek kızları Ala Şirin ve Ceyla Kırklar'a paylaştırldığı anlatılan haberde Ahu Aysal'ın kızlarını bu paylaşımla mutlu edemediği, evin değerinin çok daha fazla olduğunu söyleyen kız kardeşlerin, satış sürecinde annelerine küstüğü anlatılmıştı. Ahu Aysal'ın evi bu fiyata satmaya diretmesiyle de Ala Şirin ve Ceyla Kırklar'ın anneleri hakkında doktor raporu alarak satışı engellemek için hareket geçtiği iddia edilmiş, Ahu Ahsal'ın çareyi kendine 600 bin ayırarak, kızlarına 3'er milyon dolar verdiği anlatılmıştı.

'ÖZEL HAYATIMIZ İHLAL EDİLDİ'



Çıkan haberler üzerine harekete geçen iş adamı Ünal Aysal erişim engeli almak için İstanbul Adliyesine başvuruda bulundu. Aysal'ın avukatları tarafından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, gerçek olsa dahi özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği ifade edildi.

TALEBİ REDDEDİLDİ



Ünal Aysal'ın ulusal ve uluslararası çapta tanınır bir kişi olduğu anlatılan dilekçede, söz konusu iddialarla toplum önünde zedelendiklerini, bu haberlerin karalama amacıyla yapıldığı öne sürüldü. Toplum nezdinde tanınan bir kişinin itibarını sarsmanın örf ve adete uygun olmadığı anlatılan dilekçede çıkan haberlerin erişime engellenmesi talep edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Aysal'ın talebini reddetti.