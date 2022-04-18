Ünlü iş adamına sokağa çıkma cezası

Süzer Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Bşakan Vekili olan ünlü iş adamı Ali Baran Süzer geçen yıl 14 Mart'ta pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağı uygulandığı sırada ikametini terk ettiği gerekçesiyle 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çiğnediği gerekçesiyle 3 bin 469 lira idari para cezasına çarptırıldı. İstanbul polisi, sokağa çıkma yasağı uygulandığı sırada Ali Baran Süzer'in saat 00:05 sıralarında ikametinde olmayıp kuralları çiğnediği gerekçesiyle idari para cezasına çarptırıldı. 22 Aralık'ta cezayı tebliğ alan iş adamı şahsının sokağa çıkabilen muaf kişilerden olduğunu belirterek, kesilen cezaya avukatı aracılığıyla itiraz etti.

İŞ ADAMI 'MUAFIM' DİYEREK PARA CEZASINA İTİRAZ ETTİ

Ali Baran Süzer'in avukatı idari para cezasına yönelik sunduğu itiraz dilekçesinde, Ali Baran Süzer'in Süzer Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Som Yapı Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve otel sahibi olduğunu beyan ederek, İçişleri Bakanlığının genelgesine göre sokağa çıkma yasağı sırasında muaf olan kişiler arasında yer aldığını anlattı. Söz konusu idari para cezasının yerinde olmadığı ifade edilen dilekçede cezanın iptal edilmesi talep edildi.

CEZA İNCELEMEYE ALINDI

Ayrıca Ali Baran Süzer'in polisler tarafından uyarılmadan ya da haberdar edilmeden ceza kesildiği ifade edilirken, cezanın ikamet adresine tebliğ edilmesiyle haberdar olunduğu, kesilen cezanın Süzer'in istisna kapsamında olduğu gerekçesiyle yerinde verilen bir karar olmadığına dikkat çekildi. Yapılan itiraz üzerine cezanın kesildiği güne ait belgeler hakimlik tarafından incelemeye alındı.