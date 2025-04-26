Haberler Yaşam Haberleri Ünlü iş insanı Haluk Bayraktar Fethiye'de maratona katıldı!
Giriş Tarihi: 26.4.2025 19:02 Son Güncelleme: 26.4.2025 20:53

Ünlü iş insanı Haluk Bayraktar Fethiye'de maratona katıldı!

Türkiye Atletizm Federasyonu, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi, Babadağ teleferik ile Babadağ Ultra maratonu organizasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen etkinliğe 15 ülkeden yaklaşık 500 sporcu 5 etapta mücadele ederken, bu önemli etkinliğe Baykar Savunma genel müdürü T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı yüksek mühendis Haluk Bayraktar da katıldı.

Erdoğan CANKUŞ
Ünlü iş insanı Haluk Bayraktar Fethiye’de maratona katıldı!

Haluk Bayraktar 500'e yakın sporcunun iştirak ettiği 15 kilometrelik ilk bölümde Ölüdeniz manzarasında yemyeşil parkurda koşarken böylesine harika bir parkurdaki yarışmaya katılmaktan çok memnun olduğunu belirtti.

Türkiye'nin en önemli iş insanlarından Haluk Bayraktar 500'e yakın sporcunun iştirak ettiği 15 kilometrelik ilk parkurda Ölüdeniz manzarasında yemyeşil parkurda koşarken böylesine harika bir parkurdaki yarışmaya katılmaktan çok memnun olduğunu kaydetti.

Haluk Bayraktar koşu esnasında karşılaştığı organizasyon sorumlusu Serkan Özdemir'e 'Yorucu bir parkur ama. Cesaret istiyor, harika bir organizasyon.' ifadelerini kullandı.

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Ünlü iş insanı Haluk Bayraktar Fethiye'de maratona katıldı!
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