Ünlü iş insanı Haluk Bayraktar Fethiye’de maratona katıldı!

Haluk Bayraktar 500'e yakın sporcunun iştirak ettiği 15 kilometrelik ilk bölümde Ölüdeniz manzarasında yemyeşil parkurda koşarken böylesine harika bir parkurdaki yarışmaya katılmaktan çok memnun olduğunu belirtti.

Türkiye'nin en önemli iş insanlarından Haluk Bayraktar 500'e yakın sporcunun iştirak ettiği 15 kilometrelik ilk parkurda Ölüdeniz manzarasında yemyeşil parkurda koşarken böylesine harika bir parkurdaki yarışmaya katılmaktan çok memnun olduğunu kaydetti.

Haluk Bayraktar koşu esnasında karşılaştığı organizasyon sorumlusu Serkan Özdemir'e 'Yorucu bir parkur ama. Cesaret istiyor, harika bir organizasyon.' ifadelerini kullandı.