Ünlü iş insanı Necdet Özer beraat etti

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan ünlü iş insanı Necdet Özer beraat kararı sonrası basın toplantısı düzenledi. Özer zorlu süreci, gelişmeleri ve detayları basın mensupları ile paylaştı. Özer iş çevresi ve sevenlerini gönlünde de aklanmış olmasının manevi huzuruna dikkat çekti. Hukukun üstünlüğüne inan biri olarak yargı önünde beraat etmiş olmanın da sevincini paylaşırken yaşadığı talihsizliklerin geride kaldığını kamuoyuna aktardığı açıklamalara yer verdi.

MASUMİYET KARİNESİ

Basın mensuplarıyla toplantıda bir araya gelen ünlü iş insanı Necdet Özer açıklamasında "2021 yılından bu yana saygın iş insanı Necdet Özer'in karşı karşıya kaldığı, kişisel ve ticari itibarımı zedeleyen soruşturma ve kovuşturma süreci sonucunda "masumiyet karinesinin" ve "adil yargılanma ilkesinin" önemini bir kez daha anlamış bulunmaktayız. Kişilerin salt bulundukları konum, sahip oldukları variyet nedeniyle hedef tahtasına konulmasının, kamuoyu nezdinde peşinen suçlu ilan edilmesine yönelik bir atmosfer yaratılmasının ne kadar vahim sonuçlar doğurabileceği net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Maruz kaldığım haksız suçlama sonucu Yüksek mahkeme önüne çıktım. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesinin 02 Mart 2022 tarihli ilk celsesinde Cumhuriyet savcısının beraat talebiyle uyumlu olarak mahkeme heyetinin oybirliğiyle vermiş olduğu beraat kararıyla aklandım. Bu karar istinaf aşamasında kesinleşti. Burada en çarpıcı nokta ise hakkımda verilmiş olan beraat kararının "suçun unsurları itibariyle oluşmadığı" gerekçesiyle verilmiş olmasıdır. Yani en başından beri ortada oluşmuş bir suç bulunmamasına karşın korkunç haksızlıklara uğradığım mahkeme kararıyla tescillendi" dedi.

KATKI SAĞLAYAN ÖNCÜ BİR İŞADAMI

Özer'in avukatı ise yaptığı açıklamada, "Müvekkilimiz, her zerresinde teri ve emeği bulunan, gece gündüz çalışarak sıfırdan meydana getirdiği şirketiyle yüzlerce kişinin evine ekmek götürmesini sağlamıştır ve sağlamaya da devam edecektir. Bu makus olay Didim'in bir evladı olarak memleketine olan yatırımlarını engellemeyeceği gibi Didim'e daha büyük yatırımlarda bulunma konusunda kararlılığını da arttırmıştır. Ülkesinin ve vatandaşlarının kalkınmasına büyük katkı sağlayan öncü bir işadamının başına gelenler ancak "meyve veren ağaç taşlanır" şeklinde açıklanabilir. Ayrıca ülkemizde; işini hakkıyla yerine getiren, ön yargılı olmayan, empati yeteneğinden yoksun bulunmayan, bilgili, vakur, adil ve donanımlı hakimler ve Cumhuriyet savcıları yetiştirilmesi amacıyla Müvekkilimiz üniversitelerimizde hukuk öğrenimi alan öğrencilere de burs verilmesine karar vermiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" dedi.