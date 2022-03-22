Ünlü isimler, “Hababam Sınıfı Parıltı’yla el ele” oyununda çocuklarla birarada!

2003 yılından bugüne, görmeyen çocuklara doğumlarından eğitim süreleri tamamlanana dek her adımda eşlik eden, Türkiye'nin ilk ve tek görme engelli çocuk derneği 'Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği' büyük alkış toplayan tiyatro oyununa bir yenisini daha ekliyor. Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı'ndan uyarlanan, proje tasarımını Neşe Gönül'ün, yönetmenliğini Yeliz Yalçın'ın yaptığı 'Hababam Sınıfı Parıltı'yla El Ele'; adlı tiyatro oyunu, görme engelli çocuklar ve onlara eşlik eden ünlü isimlerle sahnelenecek. İş, sanat, spor ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Abdullah Avcı, Ayten Danışman, Burcu Esmersoy, Feryal Gülman, Hakan Bilgin, Hakan Tiftik, Hande Sezer Pekcan, Hilal Özdemir, Monik İpekel, Neşe Gönül, Saffet Emre Tonguç, Süleyman Kaya ve Haluk Levent, 'Hababam Sınıfı Parıltı'yla El Ele'; adlı tiyatro oyununda çocuklarla birlikte sahnede olacak.





"PROJE BU ÇOCUKLARIN YAŞAMIN HER ALANINDA VAR OLDUKLARINI GÖSTERDİ"



Parıltı Derneği Yönetimi Eş Başkanı Neşe Gönül; "Parıltı Derneği olarak, çocuklarımızın yaşamın her alanında 'var olduklarının' farkındalığını kazandırmak adına birçok proje oluşturup başarıyla yürüttük. Yeni nesiller yetiştirirken akademik bilginin yanı sıra kültür, spor, sosyal yaşam, öz değerler ve bireysel kimliklerinin oluşumunda da destek olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bugün burada, ikincisine imza attığımız çok anlamlı tiyatro oyunumuz adına bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 31 Mayıs gecesi çocuklarımız ve onlara eşlik eden ünlü isimler 'Hababam Sınıfı Parıltıyla El Ele' diyecekler" şeklinde konuştu.





"BİZ ENGELLEMEZSEK ENGEL YOK"



Yönetmen Yeliz Yalçın ise; "Bana sürekli sorulan bir soru var: görmeyen çocuklarla tiyatro oyunu nasıl çalışıyorsunuz? Benim tek cevabim var: biz onları çoktan aştık. Mesleğimi çok seviyorum, saygı duyuyorum ve mesleğimden edindiğim bilgiyi, tecrübeyi çocuklara aktarmak, onları sahnede izlemek, emek verdiğim mesleğimin bana en güzel geri dönüşü. İlk oyunumuz 2019 yılında gerçekleşti. Bu proje bana ilk geldiği zaman kesinlikle içinde olmalıyım dedim ve verdiğim en güzel karardı. Bugün ikincisi için buradayız. Çoğu ilk defa oynayacaklar ve onlardan çok sürpriz performanslar göreceksiniz. Engel tamamen bizimle alakalı bir şey ve biz o kelimeden hiç hoşlanmayız. Biz engellemezsek engel yok. Çocuklar yapamayacaklarını düşünerek başlıyorlar ama yaptıklarını görünce biz istediğimiz her şeyi yaparız diyorlar. Ben görmediklerini bile unutuyorum bazen ve çocuklara beni uyarın diyorum" ifadelerini kullandı. Parıltı Derneği Başkanı Psk. Dr. Hale Bacakoğlu da davetteki konuşmacılar arasındaydı. Derneğin kuruluş hikâyesine ve yapılan çalışmalara değinen Bacakoğlu, "Herkesi oyunumuza bekliyoruz" dedi.





"BÖYLE BİR EKİPTE OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM"



İlk kez bu tiyatro oyunda rol aldığını söyleyen öğrencilerden 21 yaşındaki Ömercan Aliefendioğlu, "Çalışmalar çok keyifli geçiyor, iyi ki ben de varım. Böyle bir ekibin içinde yer aldığım için gurur duyuyorum. Yeliz Hoca sayesinde tiyatroya ısındım, bir sürü şey öğrendim. Keşke onunla daha önce tanışma fırsatım olsaydı. Ekipte profesyonel oyuncular da var hepsi çok destek oluyorlar, çok uyumluyuz. Tiyatroya devam etmek istiyorum, eğitim de almak istiyorum" şeklinde konuştu. Oyunculuğu çok sevdiğini ve devam etmek istediğini dile getiren 20 yaşındaki Ebru Yıldırım ise şunları söyledi: "Oyunda da kendi adımla Ebru karakterini canlandırıyorum. İlk oyunculuk deneyimim. Böyle bir oyunun içinde olduğum için çok mutlu hissediyorum."





İPEKEL, HAFİZE ANA KOSTÜMÜYLE KONUŞMA YAPTI



Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan ve yeni oyunda Hafize Ana rolünü üstlenen Monik İpekel, davetlileri Hafize Ana kostümüyle karşıladı. İpekel, heyecanını ve mutluluğunu davetlilerle paylaştı. Oyunda yeniden Mahmut Hoca rolüyle karşımıza çıkacak olan Abdullah Avcı da davette yer alan isimler arasındaydı. Davette yer alan ve oyunda edebiyat öğretmeni rolüyle karşımıza çıkacak olan Saffet Emre Tonguç ise dernek adına başlattığı kampanyadan söz etti. Çocuklarla aynı sahneyi paylaşacak olan cemiyet hayatının ünlü ismi Feryal Gülman da davette yer alan isimler arasındaydı. Oyunda yer alan Ayten Danışman ve Hande Sezer Pekcan da konuşma yaptı.



ÜNLÜ İSİMLER DE EŞLİK EDECEK



31 Mayıs Salı Günü Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesinde sergilenecek oyundan elde edilecek tüm gelir, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği aracılığıyla görme engelli çocukların eğitimi ve gelişimi için kullanılacak. Oyun biletlerine 5 Nisan itibariyle fonzip.com adresinden ulaşılabilecek. Parıltı Derneği Yönetimi Eş Başkanı Neşe Gönül, Dernek Başkanı Psikolog Doktor Hale Bacakoğlu ve tiyatro yönetmeni Yeliz Yalçın'ın ev sahipliği yaptığı, Hilal Özdemir'ın sunumuyla gerçekleşen özel davetle duyurusu yapılan oyuna ünlü isimler de eşlik etti.