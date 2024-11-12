Ünlü isimlere yasadışı bahis operasyonu: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e ev hapsi

İstanbul'da yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve milyonluk takipçi sayılarına ulaşan sosyal medya fenomenlerinin de arasında olduğu 23 şüpheliden 16'sı operasyonlarda gözaltına alındı. 5 şüphelinin yurtdışında olduğu öğrenildi.Şüpheliler arasında, sosyal medya üzerinden kendisini girişimci işadamı olarak tanıtan yaklaşık 20 milyon takipçisi olan İbrahim Yılmaz, 2 milyon takipçili turizmci Mustafa Zorbey Erkoçlar, 1.3 milyon takipçili Esma Sözen, "arabamya", "motomanya" sosyal medya hesapları üzerinden araba videoları çeken yaklaşık 1 milyon takipçili Sefa Caner Sarıçam, 1.1 milyon takipçili eski futbolcu Batuhan Karadeniz ve 60 bin takipçili Yağmur Şifa Yaprak da yer alıyor.Soruşturmada elde edilen bilgilere göre, fenomenler sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları videolarda, görseller üzerine yasadışı bahis ve kumar reklamları yerleştirdi. Bu yolla özellikle gençlere yönelik yasadışı bahis ve kumarı özendirici ve teşvik edici faaliyetlerde bulunuldu.Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın soruşturmada suçtan zarar gören tarafta olduğu öğrenilirken, şüphelilerin yayınladıkları reklamlarla özellikle gençler arasında kolay para kazanmaya teşvik ettikleri saptandı. Savcılık burada asıl mağdurun toplum olduğunun altını çizerken, yasadışı bahis ve kumarın "dijital uyuşturucu" niteliğinde olduğu tespitinde bulundu.Nöbetçi hakimliğe sevk edilenlerden işlemleri tamamlanan şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. 12 sanık tutuklanırken, 2 sanığın da adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırıldı.