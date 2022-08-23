Ünlü işletmeci o haberleri kaldırtamadı

İstanbul ve Bodrum'daki ünlü kulüp ve restoranların sahibi Tayfun Topal'ın, Nişantaşı'ndaki mekânının kirasını, pandemiyi bahane ederek ödemek istemediği, mekânı basan mal sahibiyle kavga ettiği, yediği yumrukla da burnunun kırıldığı iddia edilmişti. Çareyi, Galvin isimli mekânını etçi Nusret'e devretmekte bulan Tayfun Topal'ın işlerinin pandemiden önce bozulduğu, piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu ve çalışanlarıyla mahkemelik olduğu ileri sürülmüştü.

HABERLER İTİBARIMI ZEDELİYOR

Ünlü işletmeci hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı gibi kendisini küçük düşürdüğünü, onur ve haysiyetini zedeleyen haberler olduğunu ileri sürerek haberlerin kaldırılması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurdu. Haberlerde bazı mesaj dökümlerinin de paylaşıldığı, fakat üzerinde oynama yapılan mesajlarda kendisinin itibarının karalamaya yönelik kısımlarının paylaşıldığı ve diğer mesajların sansürlenerek hakkında olumsuz etkiler oluşturan kısımların paylaşıldığı ileri sürüldü. 'Borç batağında değilim' diyen ünlü işletmecinin talebi mahkeme, tarafından reddedildi.