Ünlü işletmeci swinger haberlerini kaldırttı! "İtibarımı zedeliyor"

Gece hayatının başarılı işletmecilerinden Şeniz Bengüer, yıllar önce tası tarağı toplayıp Bodrum'a yerleşmiş, orada da boş durmayıp popüler mekanlara imza atmıştı. Ünlü işletmeci ağabeyi Murat Bengüer ve fotoğraf sanatçısı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte, mesleki birikimlerini ve vizyonlarını paylaştıkları Bohemia adını verdikleri bir mekânı hayata geçirdi.

HABERLERİ KALDIRTTI

Geçtiğimiz aylarda ünlü işletmeci hakkında, sahibi olduğu Bohemia isimli mekanda 'Swinger' (partner değişimi) yapıldığına dair haberler çıktı. Haberler sonrası İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine başvuran Şeniz Bengüer, mekanıyla ilgili çıkan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını, itibarını zedelediğini ve rakip firmalarca yapılan bir karalama kampanyası olduğunu ileri sürerek haberlerin kaldırılmasını talep etti. Ünlü işletmecinin talebi sonrası Sulh Ceza Hakimliği yapılan haberlerin kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle kaldırılmasına karar verdi.