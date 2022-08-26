Haberler Yaşam Haberleri Ünlü işletmeci swinger haberlerini kaldırttı! "İtibarımı zedeliyor"
Giriş Tarihi: 26.8.2022 16:28 Son Güncelleme: 26.8.2022 17:18

Ünlü işletmeci swinger haberlerini kaldırttı! "İtibarımı zedeliyor"

Gece hayatının başarılı işletmecilerinden Şeniz Bengüer, sahibi olduğu mekanda swinger (partner değişimi) yaptırdığı iddiaları üzerine çıkan haberlerin kaldırılması için Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Rakip firmalarca yapılan bir karalama kampanyası olduğunu ileri süren ve "İtibarımı zedeliyor" diyen ünlü ismin talebini kabul eden mahkeme, haberlerin kaldırılmasına karar verdi.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Ünlü işletmeci swinger haberlerini kaldırttı! İtibarımı zedeliyor

Gece hayatının başarılı işletmecilerinden Şeniz Bengüer, yıllar önce tası tarağı toplayıp Bodrum'a yerleşmiş, orada da boş durmayıp popüler mekanlara imza atmıştı. Ünlü işletmeci ağabeyi Murat Bengüer ve fotoğraf sanatçısı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte, mesleki birikimlerini ve vizyonlarını paylaştıkları Bohemia adını verdikleri bir mekânı hayata geçirdi.

HABERLERİ KALDIRTTI

Geçtiğimiz aylarda ünlü işletmeci hakkında, sahibi olduğu Bohemia isimli mekanda 'Swinger' (partner değişimi) yapıldığına dair haberler çıktı. Haberler sonrası İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine başvuran Şeniz Bengüer, mekanıyla ilgili çıkan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını, itibarını zedelediğini ve rakip firmalarca yapılan bir karalama kampanyası olduğunu ileri sürerek haberlerin kaldırılmasını talep etti. Ünlü işletmecinin talebi sonrası Sulh Ceza Hakimliği yapılan haberlerin kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle kaldırılmasına karar verdi.

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Ünlü işletmeci swinger haberlerini kaldırttı! "İtibarımı zedeliyor"
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