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Giriş Tarihi: 18.9.2023 11:40 Son Güncelleme: 18.9.2023 11:46

Ünlü işletmedeki cinayete müebbet hapis istendi

İstanbul'da bulunan ünlü işletme Gaga İstanbul işletmecisini öldüren ve 2 kişinin de yaralanmasına neden olan 5 kişi hakkında istenilen ceza belli oldu. Savcılık, 3'ü tutuklu 5 sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. 2022'de yapılan saldırı sırasında yaralanan güvenlik görevlisi verdiği Mehmet A. verdiği ifadede saldırganların içeride, "Hepsini öldürün kimse sağ çıkmasın. Biz adamı böyle yaparız, bundan sonra akıllı olun." şeklinde dehşet içeren cümleler kullandıklarını söyledi.

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Ünlü işletmedeki cinayete müebbet hapis istendi

İstanbul Beşiktaş'taki Gaga İstanbul adlı ünlü kulübe gelerek işletmeciyi öldüren ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan 5 kişi hakkında istenilen ceza belli oldu. Olay, 25 Mart 2022'de, Esentepe Mahallesi'ndeki kulübe gelen 5 kişi ile çalışanlar arasında müşterileri rahatsız ettikleri gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 5 kişi, çalışanlar tarafından gece kulübünden çıkarıldı. Ancak öfkelenen 5 kişi, geri gelerek gece kulübüne silahla ateş açtı. Açılan ateşte gece kulübü sahibi Gıyaseddin Gümüş hayatını kaybederken güvenlik görevlileri Sefa Ş. ile Mehmet A. ise yaralandı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan 5 şüpheli emniyet güçleri tarafından yakalandı. Emniyetteki ifade verdikten sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Doğukan Karakoyun ve Doruk Karakoyun ve İlker Babayiğit, tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kapı görevlisi olarak çalışan Mehmet A'nın ifadesine başvuruldu.

"HEPSİNİ ÖLDÜRÜN KİMSE SAĞ ÇIKMASIN"

Saldırıda çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet A, eğlence mekanında tartışma çıkaran 5 kişilik grubu dışarı çıkardıklarını ancak şahısların araçtan silah alarak tekrar geri geldiklerini söyledi. Mehmet A, Doruk adlı kişinin arkadaşlarına, 'Hepsini öldürün kimse sağ çıkmasın' diyerek bağırdığını, ardından yanına gelerek, 'Biz adamı böyle yaparız, bundan sonra akıllı olun' dediğini söyledi.

ÖLDÜREN KURŞUNU KAMERALAR TESPİT ETTİ

Savcılık olaya dair güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldığında şüpheli İlker Babayiğit'in açtığı ateş sonrası işletmeci Gümüş'ü öldürdüğünü belirledi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Gümüş'ü vuranın Babayiğit olduğunu belirtince savcılık olayla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamlayarak 5 kişi hakkında iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede 2 kişinin silah kullanmadığını ancak çalışanlara vurarak hepsini vurmalarını söylediği anlatıldı.

MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık 5 şüphelinin 'Kasten Öldürme', 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs', 'Kasten Yaralama' ve 'Ruhsatsız Silah Bulundurma' suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

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Ünlü işletmedeki cinayete müebbet hapis istendi
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