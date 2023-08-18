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Giriş Tarihi: 18.8.2023

Ünlü kalp cerrahı odasında ölü bulundu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Ünlü kalp cerrahı odasında ölü bulundu
İstanbul Üsküdar'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Gökçen Orhan (56), odasında ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, sabah hastalarını muayene ettikten sonra Orhan'dan yaklaşık iki saat haber alınamadı. Bunun üzerine odasına giren meslektaşları, Orhan'ı hareketsiz halde buldu. Yoğun bakım servisine kaldırılan Gökçen Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayın intihar vakası olabileceğinin değerlendirildiği, incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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Ünlü kalp cerrahı odasında ölü bulundu
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