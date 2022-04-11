Ünlü kayak merkezi Nisan’da beyaza büründü

Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Nisan ayının ortalarına gelinirken, gece saatlerinde zirvede başlayan yoğun kar yağışı şaşkınlık yarattı.

Zirvedeki oteller geçtiğimiz hafta sezonu kapatırken, günübirlik zirveye çıkan kayakçılar ve vatandaşlar Nisan ayında karın tadını çıkarmaya başladı.

Bölgede kayak eğitmenliği yapan ve yağan yoğun kar ile şaşkına dönen Ender Kızılırmak, "Bugün 11 Nisan ve Uludağ'da lapa lapa kar yağıyor. Pistlerde sezonu kapatmadan devam edeceğiz gibi görünüyor. Günübirlikçiler akın akın gelmeye başladı. Nisan ayında kar keyfi yaşamak isteyenler, Uludağ'da konaklayamayacaklar ama Bursa'nın merkezinde veya Sarıalan'daki orman köşklerinde konaklayabilirler" dedi.