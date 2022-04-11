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Giriş Tarihi: 11.4.2022 14:49 Son Güncelleme: 11.4.2022 14:55

Ünlü kayak merkezi Nisan’da beyaza büründü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Ünlü kayak merkezi Nisan’da beyaza büründü

Türkiye’nin en gözde kayak merkezlerinden biri olan Uludağ’da sezon sona ereken, Nisan ayında yağan yoğun kar yağışı şaşkınlıkla karşılandı. Son yağışlarla birlikte zirvede bazı kayak merkezleri yeniden çalıştı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Nisan ayının ortalarına gelinirken, gece saatlerinde zirvede başlayan yoğun kar yağışı şaşkınlık yarattı.

Zirvedeki oteller geçtiğimiz hafta sezonu kapatırken, günübirlik zirveye çıkan kayakçılar ve vatandaşlar Nisan ayında karın tadını çıkarmaya başladı.

Bölgede kayak eğitmenliği yapan ve yağan yoğun kar ile şaşkına dönen Ender Kızılırmak, "Bugün 11 Nisan ve Uludağ'da lapa lapa kar yağıyor. Pistlerde sezonu kapatmadan devam edeceğiz gibi görünüyor. Günübirlikçiler akın akın gelmeye başladı. Nisan ayında kar keyfi yaşamak isteyenler, Uludağ'da konaklayamayacaklar ama Bursa'nın merkezinde veya Sarıalan'daki orman köşklerinde konaklayabilirler" dedi.

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Ünlü kayak merkezi Nisan’da beyaza büründü
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