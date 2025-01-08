Ünlü koleksiyonere imar davası

Dünyanın en büyük su altı arkeolojik koleksiyonuna sahip olan Mustafa Aydemir, İstanbul Sarıyer'de 23 yıldır ikamet ettiği konutunun altında yaşanan toprak kaymasından dolayı komşularının ve kendisinin evinin tehlike altında olduğunu belediyeye bildirerek yardım talep etti. Durumu geçen yıl nisanda İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne bildiren ünlü koleksiyoner, yolun yapılması için yardım talebinde bulundu. Olumlu yanıt alamayan Mustafa Aydemir bir kez daha İmar Müdürlüğü'ne giderek bu kez sözlü olarak kendilerinin yapabilmesi için izin aldı ve istinat duvarı yapıldı. Belediye yetkilileri tutanak tutarak durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar etti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Mustafa Aydemir'in izinsiz istinat duvarı yaptığı için 5 yıla kadar hapsini istedi.