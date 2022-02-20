Ünlü lojistik firmasından çalışanına şok suçlama!

Ünlü dağıtım ve taşımacılık firması Netlog Global Forwarding, bir çalışanının işten ayrıldığı gün şirkete ait ticari sır niteliği taşıyan belgelerini kendisine mail olarak attığını fark edince harekete geçti. Ticari sırlarının üçüncü şahısların eline geçebileceğini düşünen şirket yetkilileri avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek eski çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu.

TİCARİ SIRLARI MAİL YOLUYLA ELE GEÇİRDİ

Savcılığa sunulan dilekçede eski çalışanları Fatma S.'nin işten ayrıldığı gün şirket dışı bir e-posta adresine ticari sırrı olan müşteri ve iş ortağı bilgilerini, şemasını, fiyatlandırma ve pazarlama süreci, ayrıntılı satış rakamları ve detaylarından oluşan raporları e-posta vasıtasıyla şirket dışına gönderdiği anlatıldı.

ORGANİZASYON ŞEMALARI VE ŞİRKET BİLGİLERİ

Dilekçede ayrıca şirketin yaptığı hava ve deniz yolu taşımacılığına ilişkin hava ve deniz kargo raporlarının mail yoluyla gönderildiği aktarılırken söz konusu raporlarda şirketin müşteri bilgileri, ihracat yapılan ülkeler, yük türleri, çalışan acenta bilgileri kar maliyeti hesapları gibi ticari sırlar içeren bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçebileceği ihtimali aktarıldı.

ŞİRKETİN İŞ ORTAKLARIYLA GÖRÜŞÜYOR

Yapılan şikâyet üzerine İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık soruşturma kapsamında şirket yetkilisi Gökalp Çak'ın ifadesine başvurdu. Çak ifadesinde, şüpheli Fatma S.'nin şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taşımacılık şirketlerine, acentalara ve yetkili kişilere işten ayrıldığını bildirmesine rağmen iş ilişkilerinin devam edeceği yönünde bildirimlerde bulunduğunu söyledi.

ŞİRKET İŞLERİ İÇİN ÖZEL MAİLİMİ KULLANMAK ZORUNDA KALDIM

İfadesine başvurulan Fatma S., ise şirkette Satın Alma Direktörü olarak görev yaptığını, şirketin Genel Müdürünün işten ayrılmasının ardından iş yükünün daha da arttığını bu nedenle evden işe devam etmek amacıyla şahsi mail hesabını kullandığını ifade etti. Şirketin iddia ettiği gibi ticari sır içeren belge ve bilgileri almadığını belirten Fatma S., üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

SOMUT DELİL BULUNAMADI

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda eski çalışan Fatma S.'nin mail incelemesinde söz konusu belgeleri üçüncü şahıslara götürüp götürmediğinin anlaşılamadığının, ayrıca şirketin işleri için şahsi mailini kullandığını, bu nedenle müştekinin soyut iddiasının dışında herhangi bir delil bulunmadığını belirterek dosyaya takipsizlik verdi. Şirket yetkilileri savcılığın verdiği takipsizlik kararına itiraz etti.