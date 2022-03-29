Ünlü manken sevgilisinin çıplak pozlarını gördü: Yaptıkları dehşete düşürdü!

OTELDE ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Çifte yeniden barıştı ve aynı gün ünlü manken Furkan Çan Ağca, genç kadına evlenme teklif etti. Birliktelikleri bu şekilde devam ederken yine iddiaya göre Furkan, düzenlediği ev partisi nedeniyle 80 bin TL ceza almış ve cezayı ödemediği için banka hesaplarına haciz konup hesap kartları ise bloke edilmişti.